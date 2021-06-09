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За "панель" на ПМЭФ: Суд зарегистрировал иск к Собчак

Алиса Селезнёва
56 минут назад
Останкинский суд Москвы зарегистрировал иск юриста из Санкт-Петербурга Эльнары Троицкой о защите чести и достоинства к телеведущей Ксении Собчак. Об этом со ссылкой на представителя суда сообщило РИА Новости.
«Иск зарегистрирован», - пояснили в суде.
При этом представитель Останкинского суда Москвы подчеркнул, что дата рассмотрения иска пока не назначена.
Ранее Ксения Собчак в ходе Петербургского международного экономического форума вела видеосъемку его участниц. Видео, в котором телеведущая интересовалась у девушек, «на какую панель они пришли», Собчак объединила в цикл «Форумчаночка».
Одной из героинь стала руководитель юридической компании «Троцкая и партнеры» Эльвира Троицкая. После появления видео Троицкая обратилась в суд, сочтя его унижением своего достоинства, чести и деловой репутации. Она также заявила, что не давала Собчак разрешение на публикацию своего изображения и потребовала 50 млн рублей моральной компенсации.
Сама Собчак, комментируя иск Троицкой, заявила, что ничего оскорбительного не имела ввиду. Она напомнила, что «на ПМЭФ все дискуссии называются панелями» и сочла, что «форумчаночка» - это логичное название для женщин, которые пришли на форум».
Шоу-бизнес,Видео,Ксения Собчак,РИА Новости,Санкт-Петербург,Москва,
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