За "панель" на ПМЭФ: Суд зарегистрировал иск к Собчак

«Иск зарегистрирован», - пояснили в суде.

При этом представитель Останкинского суда Москвы подчеркнул, что дата рассмотрения иска пока не назначена.

Ранее Ксения Собчак в ходе Петербургского международного экономического форума вела видеосъемку его участниц. Видео, в котором телеведущая интересовалась у девушек, «на какую панель они пришли», Собчак объединила в цикл «Форумчаночка».

Одной из героинь стала руководитель юридической компании «Троцкая и партнеры» Эльвира Троицкая. После появления видео Троицкая обратилась в суд, сочтя его унижением своего достоинства, чести и деловой репутации. Она также заявила, что не давала Собчак разрешение на публикацию своего изображения и потребовала 50 млн рублей моральной компенсации.