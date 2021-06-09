Петербурженка подала в суд на Шнурова

В 2019 году житель Новосибирска Евгений Гуляев
отсудил компенсацию за нецензурную лексику на концерте группы «Ленинград». Гуляев обратился в суд с требованием вернуть 2,5 тысячи рублей, потраченные на билет, а также компенсировать моральный вред. В заявлении истец указал, что слышал по радио треки Сергея Шнурова, но в них не было ненормативной лексики. На концерте же песни изобиловали таковой. Зритель, по его словам, был огорчен и возмущен поведением артиста, поэтому вынужден был уйти с концерта. Новосибирский суд удовлетворил иск Гуляева частично, взыскав с компании-организатора концерта стоимость билета (2,5 тысячи рублей), компенсацию морального вреда (2 тысячи рублей) и штраф (2,2 тысячи рублей) – всего 6,7 тысячи рублей.