Петербурженка подала в суд на Шнурова

Жительница Санкт-Петербурга подала в суд на Сергея Шнурова и соцсеть «ВКонтакте» из-за мата в песне «В Питере – пить». Об этом сообщила Объединенная пресс-служба судов Санкт-Петербурга в телеграм-канале

Фото: Всероссийская политическая партия "Партия Роста" Всероссийская политическая партия "Партия Роста"

Истица Ксения Овичинникова указала, что 8 июня послушала композицию группы «Ленинград» «В Питере – пить» в соцсети «ВКонтакте» и услышала там два нецензурных слова, одно из которых употребляется четыре раза, а второе – один.

Овчинникова считает, что Сергей Шнуров произвел некачественную музыкальную продукцию, а ООО «ВКонтакте» предоставило доступ к некачественному контенту.

Истица напомнила, что при использовании русского языка как государственного «не допускается употребление слов и выражений, не соответствующих нормам современного русского литературного языка».

Овчинникова оценила моральный вред, нанесенный ей прослушиванием композиции «Ленинграда», в одну тысячу рублей.

Смольнинский районный суд пока не принял исковое заявление к производству.