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Некачественный контент: Петербурженка подала в суд на Шнурова

Вероника Полынина
38 минут назад
Жительница Санкт-Петербурга подала в суд на Сергея Шнурова и соцсеть «ВКонтакте» из-за мата в песне «В Питере – пить». Об этом сообщила Объединенная пресс-служба судов Санкт-Петербурга в телеграм-канале.
Петербурженка подала в суд на Шнурова
Фото: Всероссийская политическая партия "Партия Роста"Всероссийская политическая партия "Партия Роста"
Истица Ксения Овичинникова указала, что 8 июня послушала композицию группы «Ленинград» «В Питере – пить» в соцсети «ВКонтакте» и услышала там два нецензурных слова, одно из которых употребляется четыре раза, а второе – один.
Овчинникова считает, что Сергей Шнуров произвел некачественную музыкальную продукцию, а ООО «ВКонтакте» предоставило доступ к некачественному контенту.
Истица напомнила, что при использовании русского языка как государственного «не допускается употребление слов и выражений, не соответствующих нормам современного русского литературного языка».
Овчинникова оценила моральный вред, нанесенный ей прослушиванием композиции «Ленинграда», в одну тысячу рублей.
Смольнинский районный суд пока не принял исковое заявление к производству.
В 2019 году житель Новосибирска Евгений Гуляев отсудил компенсацию за нецензурную лексику на концерте группы «Ленинград». Гуляев обратился в суд с требованием вернуть 2,5 тысячи рублей, потраченные на билет, а также компенсировать моральный вред. В заявлении истец указал, что слышал по радио треки Сергея Шнурова, но в них не было ненормативной лексики. На концерте же песни изобиловали таковой. Зритель, по его словам, был огорчен и возмущен поведением артиста, поэтому вынужден был уйти с концерта. Новосибирский суд удовлетворил иск Гуляева частично, взыскав с компании-организатора концерта стоимость билета (2,5 тысячи рублей), компенсацию морального вреда (2 тысячи рублей) и штраф (2,2 тысячи рублей) – всего 6,7 тысячи рублей.
Шоу-бизнес,Евгений Гуляев,Сергей Шнуров,Санкт-Петербург,
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