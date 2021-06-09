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T-Killah рассказал о самочувствии после госпитализации

Москва24
40 минут назад
Рэпер T-Killah (Александр Тарасов) рассказал о своем состоянии после госпитализации с двусторонней пневмонией.
T-Killah рассказал о самочувствии после госпитализации
Фото: instagram.com/t_killahinstagram.com/t_killah
Он отметил, что у него началась паника, когда его привезли в НИИ скорой помощи имени Склифосовского.
"Паника спала, когда тест на корону оказался положительным и КТ показало двустороннее поражение легких!" – написал T-Killah на своей странице в Instagram.
Рэпер отметил, что болезнь проходит тяжело, и ему пришлось привыкнуть к тому, что температура по ночам поднимается до 39.9.
"Глюки, пропали запахи, кашель, тяжело дышать вдвойне так как у меня астма, головная боль, кости и суставы ломит дико! В какой-то час оглох и перестал чувствовать ноги, [лицо] онемело", – добавил он.
О госпитализации артиста стало известно накануне. Его представитель рассказала, что T-Killah попал в больницу с двусторонней пневмонией и подозрением на коронавирус.В сентябре прошлого года сообщалось, что T-Killah почувствовал себя плохо и упал в обморок на вечеринке в честь дня рождения жены. Прибывшая на место бригада медиков оказала всю необходимую помощь. Спустя некоторое время Александр пришел в себя.
Шоу-бизнес,Александр Тарасов,
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