T-Killah рассказал о самочувствии после госпитализации

Он отметил, что у него началась паника, когда его привезли в НИИ скорой помощи имени Склифосовского.

Рэпер отметил, что болезнь проходит тяжело, и ему пришлось привыкнуть к тому, что температура по ночам поднимается до 39.9.

О госпитализации артиста стало известно накануне. Его представитель рассказала, что T-Killah попал в больницу с двусторонней пневмонией и подозрением на коронавирус.В сентябре прошлого года сообщалось, что T-Killah почувствовал себя плохо и упал в обморок на вечеринке в честь дня рождения жены. Прибывшая на место бригада медиков оказала всю необходимую помощь. Спустя некоторое время Александр пришел в себя.