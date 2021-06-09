На Шнурова и "ВКонтакте" подали в суд из-за теста песни

Смольнинский районный суд Петербурга зарегистрировал иск о защите прав потребителя к певцу Серею Шнурову и соцсети «Вконтакте».

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С заявлением в суд обратилась Ксения Овчинникова, которая рассказала, что 8 июня воспользовалась подпиской «VK Combo» ООО «ВКонтакте» и послушала песню группы «Ленинград» в «В Питере — пить». Женщину смутили нецензурные слова, встречающиеся в композиции.

«Истец полагает, что ответчики нарушили закон РФ «О защите прав потребителей», а именно: Шнуров произвел некачественную музыкальную продукцию, а ООО «ВКонтакте» предоставило ей этот некачественный контент», — говорится в Telegram-канале объединенной пресс-службы судов Петербурга.

Овчинникова считает, что при использовании русского языка «как государственного языка РФ не допускается использования слов и выражений, не соответствующих нормам современного русского литературного языка».

За причинение морального вреда истец запрашивает по 1000 рублей с ответчиков, а также просит суд разобраться, имели ли место нарушение закона и ее прав.

Уточняется, что к производству исковое заявление пока не принято.