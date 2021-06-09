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На Шнурова и "ВКонтакте" подали в суд из-за теста песни "В Питере - пить"

Газета.Ruиещё 1
1 час назад
Смольнинский районный суд Петербурга зарегистрировал иск о защите прав потребителя к певцу Серею Шнурову и соцсети «Вконтакте».
На Шнурова и "ВКонтакте" подали в суд из-за теста песни
Фото: РИА НовостиРИА Новости
С заявлением в суд обратилась Ксения Овчинникова, которая рассказала, что 8 июня воспользовалась подпиской «VK Combo» ООО «ВКонтакте» и послушала песню группы «Ленинград» в «В Питере — пить». Женщину смутили нецензурные слова, встречающиеся в композиции.
«Истец полагает, что ответчики нарушили закон РФ «О защите прав потребителей», а именно: Шнуров произвел некачественную музыкальную продукцию, а ООО «ВКонтакте» предоставило ей этот некачественный контент», — говорится в Telegram-канале объединенной пресс-службы судов Петербурга.
Овчинникова считает, что при использовании русского языка «как государственного языка РФ не допускается использования слов и выражений, не соответствующих нормам современного русского литературного языка».
За причинение морального вреда истец запрашивает по 1000 рублей с ответчиков, а также просит суд разобраться, имели ли место нарушение закона и ее прав.
Уточняется, что к производству исковое заявление пока не принято.
Ранее сообщалось, что суд зарегистрировал иск к журналистике Ксении Собчак за вопрос про «панель».
Шоу-бизнес,Ксения Собчак,Санкт-Петербург,
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