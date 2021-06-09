Юлия Волкова шокировала россиян своим голосом

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Юлия Волкова изменилась внешне. Она попробовала ботокс и татуаж, покрасила и нарастила волосы. Но самое главное изменение - голос. Он стал тихий и хриплый. Больше артистка не может петь как раньше, но она все равно выступает.

Волкову критиковали за внешний вид и голос, но не могли не признать, что это добрый и порядочный человек. Интернет-пользователям жаль, что проект больше не развивается, а девушки между собой не общаются. У Тату был слишком громкий старт, чтобы затихнуть спустя несколько лет после него.