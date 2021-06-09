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Юлия Волкова шокировала россиян своим голосом

Вести Подмосковья
1 час назад
Юлия Волкова шокировала россиян своим голосом
Фото: YouTubeYouTube
Ксения Собчак взяла интервью у легендарной группы Тату и ее продюсера Ивана Шаповалова. Многие, кто посмотрел видео, погрузились в ностальгию. Юлия Волкова и Лена Катина стали символом 2000-х. За их творчеством следили в России и за границей. 
Юлия Волкова изменилась внешне. Она попробовала ботокс и татуаж, покрасила и нарастила волосы. Но самое главное изменение - голос. Он стал тихий и хриплый. Больше артистка не может петь как раньше, но она все равно выступает.
Волкову критиковали за внешний вид и голос, но не могли не признать, что это добрый и порядочный человек. Интернет-пользователям жаль, что проект больше не развивается, а девушки между собой не общаются. У Тату был слишком громкий старт, чтобы затихнуть спустя несколько лет после него.
Интереса добавила и Лена Катина. Непонятны ее мотивы по уничтожению связи с Волковой. Известно, что Лена долго ходила к психологу, так как зависела от общества Юли. В комнате рыженькой татушки все совместные снимки с Волковой обрезаны. Лена оставила на фотографиях только себя.
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