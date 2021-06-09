Моргенштерн впервые высказался после скандала на «Муз-ТВ»

«Рад оказаться здесь снова спустя полтора года. Бесплатно пришел! А знаете, почему? Пришел я, чтобы все увидели, как можно измениться за такой промежуток времени», — начал Моргенштерн.
«Я вчера выписался из больницы. Проблема была в том, что я, видимо, настолько полюбил камни, что они начали образовываться в почках. Сейчас я чувствую себя отлично. Но единственное — камень может начать выходить в любой момент, но я к этому готов. А когда была премия "МУЗ-ТВ", я уже мог ходить, и в этом честно всем признался, но поскольку договорился со своими подписчиками, что если они за меня будут голосовать, то я приеду на коляске», — объяснил Моргенштерн.
«Я был уверен, что заберу все четыре награды. Мне казалось, что это честная премия. Да, возможно, в каких-то категориях я уступил справедливо, но разве Артур Пирожков — лучший исполнитель прошедшего года? Мне кажется, всем очевидно, кто был лучшим».
«Это все было абсолютно спонтанно. Я шел на "МУЗ-ТВ", чтобы устроить шоу, и я его устроил. На самом деле, спасибо "МУЗ-ТВ", что я не победил. Все пошло именно так, как должно было быть. Если бы я победил, было бы скучно. А так получило