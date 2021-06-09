Моргенштерн впервые высказался после скандала на «Муз-ТВ»

Стоит отметить, что на премии он появился в инвалидной коляске, которую везла его девушка Дилара.

А после Моргенштерн устроил настоящий скандал — когда объявили лучшего певца, которым стал Александр Ревва, он вышел на сцену и заявил, что награда по праву его.