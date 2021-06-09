Еле хватает $1,5 тысячи на еду: Максакова призналась, что бедствует

Фото: mariamaksakova/instagram.com mariamaksakova/instagram.com

В беседе с наследницей она сообщила, что ей и её младшему сыну сейчас очень тяжело. Кроме того, она начала кричать, что не дарила эту квартиру девочке.

Я тебе эту квартиру не дарила, потому что мне она досталась от моего отца! Пусть тебе твой отец хоть что-нибудь подарит, — сказала Максакова.

Она обвинила бывшего супруга в том, что он пользуется дочерью. А ей и сыну Ване едва удаётся свести концы с концами «на тысячу-полторы долларов на еду».

Мы с маленьким сыном бедствуем, а ты хочешь лишить нас всего. Мне не на что кормить Ваню! — добавила бывшая оперная дива.

Максакова уверена, что ребёнок не может разлюбить мать просто так. А её 13-летняя дочь якобы сейчас хочет от неё только подарки и алименты.