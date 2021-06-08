"Как по-русски, грубо и безвкусно": Рудковскую раскритиковали в Британии

Читатели британского таблоида Daily Mail пристыдили продюсера Яну Рудковскую
из-за видео с дорогими автомобилями.
Рудковская опубликовала видео в Instagram, в котором попросила подписчиков помочь определиться, на каком Porsche отправиться на церемонию вручения премии телеканала «Муз-ТВ».
Рудковская, одетая в костюм Louis Vuitton
, переходит от одной машины к другой на парковке перед домом и вытирает пыль со стекол.
В ролике засветились автомобили Porsche 718 Cayman S, Porsche 911 Turbo Cabriolet, Porsche Panamera GTS и Porsche Cayenne.
Издание Daily Mail
опубликовало заметку о Рудковской и ее дилемме.
Читатели в комментариях назвали поведение продюсера «типично русским».
«Глупцы, которые на нее подписаны, еще большие идиоты», «Некоторые люди так бедны все, что у них есть, это деньги», «Бедная девочка, столько денег и нет вкуса», «Как по-русски, грубо и безвкусно», «Скажите ей, чтобы ехала на автобусе и больше не спрашивала», - написали читатели статьи.
В мае Яна Рудковская похвасталась в соцсетях пасхальным декором дома стоимостью в несколько миллионов рублей. Рудковская опубликовала в сторис Instagram видео праздничного стола украшенного яйцами в стиле Фаберже, вазами с цветами, этажерками, хрустальными бокалами и подсвечниками от Baccarat, каждый из которых стоит 900 тысяч рублей. А в центре вместе с декоративными яйцами на подставках стоял набор-яйцо из столовых приборов стоимостью более миллиона рублей.