"Как по-русски, грубо и безвкусно": Рудковскую раскритиковали в Британии

В мае Яна Рудковская похвасталась в соцсетях пасхальным декором дома стоимостью в несколько миллионов рублей. Рудковская опубликовала в сторис Instagram видео праздничного стола украшенного яйцами в стиле Фаберже, вазами с цветами, этажерками, хрустальными бокалами и подсвечниками от Baccarat, каждый из которых стоит 900 тысяч рублей. А в центре вместе с декоративными яйцами на подставках стоял набор-яйцо из столовых приборов стоимостью более миллиона рублей.