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Подруга обвинила актера Калюжного в нападении

Елена Прошина
1 час назад
Визажист, подруга актера Глеба Калюжного Юлия Магма обвинила его в нападении. Историю своих отношений с актером она рассказала в Instagram.
Подруга обвинила актера Калюжного в нападении
Фото: InstagramInstagram
Магма рассказала, что первый небольшой конфликт с Калюжным произошел в октябре прошлого года, к тому моменту они встречались два месяца. В декабре, по ее словам, актер начал устраивать истерики и обвинять ее в том, что она не любит его и не ценит.
«Он почему начинал бить своё лицо, я никогда такого не видела, но мне было так жаль его ангельский лик, что я успокаивала его и загримировывала это всё на утро » - написала она (орфография и пунктуация автора здесь и далее сохранены).
По словам Магмы, в феврале произошла более серьезная ссора: актер начал плевать ей в лицо, она ушла от него, но затем простила и вернулась.
«Через месяц случается еще пара ссор в которых он больше не сдерживается и дает мне пощечины. < > Но то что произошло сегодня это ответ на все мои обиды и все что я терпела, из-за него я сегодня чуть не оглохла на одно ухо. < > Я увидела что он выбрасывает вещи мои из номера, я начала отбирать вещи и пихать его, он кинул меня на кровать зажал мне рот и бил меня пощечинами, крича на меня что я шлюха», - заявила она.
В заключение Магма отметила, что сейчас с ней все в порядке, она обратилась в травмпункт и полицию.
Калюжный получил известность благодаря своим работам в фильме «14+», сериалах «Территория», «Новенький», «Вампиры средней полосы».
Недавно 22-летний актер рассказал https://www.mk.ru/social/2021/05/25/akter-gleb-kalyuzhnyy-rasskazal-o-perezhitom-bullinge.html «Московскому комсомольцу», что сталкивался с травлей в детстве, часто менял школы и круг общения.
«Чтобы противостоять буллингу, нужно в первую очередь не бояться. Не бояться быть непонятым и не так воспринятым, говорить с людьми, будь то буллер или кто угодно - друг, родитель», - подчеркивал он.
Шоу-бизнес,Глеб Калюжный,Московский комсомолец,
18+
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