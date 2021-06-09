«Почти все чувствовал и видел»: Сын Алибасова раскрыл детали операции отцу на позвоночнике

В июле прошлого года врачи диагностировали у Алибасова-старшего корсаковский психоз и необратимые нарушения коры головного мозга. В феврале он сломал ногу, был прооперирован и начал восстанавливаться в одной из больниц в Калининграде. В мае стало известно, что Алибасова передвигается в инвалидной коляске, прибавил в весе 8 кг и по-прежнему испытывает проблемы с памятью.