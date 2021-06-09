«Почти все чувствовал и видел»: Сын Алибасова раскрыл детали операции отцу на позвоночнике

Продюсер группы «На-На» Бари Алибасов
перенес операцию на позвоночнике под местным наркозом. Об этом изданию «СтарХит» заявил
его сын.
В июле прошлого года врачи диагностировали у Алибасова-старшего корсаковский психоз и необратимые нарушения коры головного мозга. В феврале он сломал ногу, был прооперирован и начал восстанавливаться в одной из больниц в Калининграде. В мае стало известно, что Алибасова передвигается в инвалидной коляске, прибавил в весе 8 кг и по-прежнему испытывает проблемы с памятью.
По словам Бари Алибасова-младшего, его отцу потребовалось хирургическое вмешательство. Операция на позвоночнике была проведена 7 июня.
«Суть хирургического вмешательства заключался в том, что папе цементировали позвонки, которые были повреждены после падения. Отцу разрезали спину и поставили туда выравниватели позвонков. Папе нельзя было делать общий наркоз из-за проблем с памятью, поэтому все прошло под местной анестезией, он почти все чувствовал и видел», - рассказал он.
Сын продюсера также подчеркнул, что врачи рекомендовали его отцу два дня не вставать с постели, но он их не послушался и уже через час после операции уехал домой.