Депутаты ополчились на Бузову

Депутаты Волгоградской городской думы требуют, чтобы телеведущая и светская львица Ольга Бузова удалила фотографии в купальнике на фоне площади Павших борцов Волгограда , где в кадр попал собор имени Александра Невского. Об этом сообщает информационный портал Волгограда V1.ru.

Фото: РИА Новости РИА Новости

Однако, по мнению представителей певицы, данное требование является неуместным.

Недавно Ольга Бузова выступила на фестивале ParkSeason Fest в Волгограде. Выступление стали активно обсуждать в сети. Коммунисты России и вовсе потребовали запретить ее выступления.

Также звезда выложила снимок, где она стоит балконе гостиницы «Волгоград» с видом на площадь Павших борцов. Однако в кадр попал православный храм и это вызвало волну негодования.

По словам депутата гордумы Дмитрия Федюшкина, он долго ждал удаления снимка, однако теперь должен настойчиво требовать этого от певицы.

«Считаю, что поступок популярной певицы Ольги Бузовой в определенном смысле аморален. У нее много поклонников, в основном это совершенно юные девушки и юноши, и такое поведение артистки они могут считать примером для подражания. Но в этом нет ничего хорошего», - заявил он.

По словам Федюшкина, она могла бы свои «прелести» сфотографировать, например, на фоне реки Волги или других прекрасных уголков природы.