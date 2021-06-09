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Депутаты ополчились на Бузову

Елена Прошина
1 час назад
Депутаты Волгоградской городской думы требуют, чтобы телеведущая и светская львица Ольга Бузова удалила фотографии в купальнике на фоне площади Павших борцов Волгограда, где в кадр попал собор имени Александра Невского. Об этом сообщает информационный портал Волгограда V1.ru.
Депутаты ополчились на Бузову
Фото: РИА НовостиРИА Новости
Однако, по мнению представителей певицы, данное требование является неуместным.
Недавно Ольга Бузова выступила на фестивале ParkSeason Fest в Волгограде. Выступление стали активно обсуждать в сети. Коммунисты России и вовсе потребовали запретить ее выступления.
Также звезда выложила снимок, где она стоит балконе гостиницы «Волгоград» с видом на площадь Павших борцов. Однако в кадр попал православный храм и это вызвало волну негодования.
По словам депутата гордумы Дмитрия Федюшкина, он долго ждал удаления снимка, однако теперь должен настойчиво требовать этого от певицы.
«Считаю, что поступок популярной певицы Ольги Бузовой в определенном смысле аморален. У нее много поклонников, в основном это совершенно юные девушки и юноши, и такое поведение артистки они могут считать примером для подражания. Но в этом нет ничего хорошего», - заявил он.
По словам Федюшкина, она могла бы свои «прелести» сфотографировать, например, на фоне реки Волги или других прекрасных уголков природы.
Как стало известно, гонорар Ольги Бузовой за роль в спектакле «Чудесный грузин» составит чуть менее полумиллиона рублей.
Шоу-бизнес,Ольга Бузова,Волгоград,
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