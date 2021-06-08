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Собчак высмеяла решившую уйти в политику "татушку" Волкову

Алиса Селезнёва
1 час назад
Телеведущая Ксения Собчак задала решившей пойти в политику экс- солистке группы «Тату» Юлии Волковой вопрос о «законе Димы Яковлева» и намерено поставила ее в крайне неловкое положение.
Бывшая солистка «Тату» Юлия Волкова в конце апреля заявила о своем решении участвовать в праймериз «Единой России» и выдвигаться в депутаты от Ивановской области.
В ходе интервью Ксения Собчак решила обсудить с ней законотворчество и задала ряд вопросов.
«Вот смотри, закон Димы Яковлева. Что ты думаешь на эту тему?» – поинтересовалась она.
Однако Волкова попыталась уйти от ответа на вопрос, отметив, что «пока не готова обсуждать никакие законы и глобальные моменты». Тогда Собчак с серьезным лицом начала объяснять бывшей солистке группы «Тату», что этот закон запрещает детям играть в футбол рядом с проезжей частью.
«Я согласна с этим. Если дети играют в футбол там, где ездят машины – это опасно», - ответила Волкова, показав таким образом, что совершенно не в курсе о чем именно говорила телеведущая.
Закон «О мерах воздействия на лиц, причастных к нарушениям основополагающих прав и свобод человека, прав и свобод граждан Российской Федерации», так называемый «закон Димы Яковлева», вступил в силу 1 января 2013 года и установил запрет усыновлять детей из России для всех граждан США. Он был принят после гибели в США маленького мальчика из России.
Шоу-бизнес,Видео,Дима Яковлев,Юлия Волкова,Ксения Собчак,Единая Россия,Ивановская Область,
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