Однако Волкова попыталась уйти от ответа на вопрос, отметив, что «пока не готова обсуждать никакие законы и глобальные моменты». Тогда Собчак с серьезным лицом начала объяснять бывшей солистке группы «Тату», что этот закон запрещает детям играть в футбол рядом с проезжей частью.

Закон «О мерах воздействия на лиц, причастных к нарушениям основополагающих прав и свобод человека, прав и свобод граждан Российской Федерации», так называемый «закон Димы Яковлева», вступил в силу 1 января 2013 года и установил запрет усыновлять детей из России для всех граждан США. Он был принят после гибели в США маленького мальчика из России.