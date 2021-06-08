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Лера Кудрявцева сообщила об ухудшении самочувствия

Суть событий
2 часа назад
Телеведущая Лера Кудрявцева пожаловалась на состояние своего организма. За короткий срок 50-летняя звезда пережила несколько госпитализаций. И даже теперь звезда экрана не может похвастаться хорошим самочувствием.
Кудрявцева сообщила об ухудшении самочувствия
Фото: РИА НовостиРИА Новости
В своем блоге ведущая призналась, что ее мучают невыносимые головные боли. Также она чувствует себя обессилевшей. Кудрявцева находится в медучреждении и восстанавливает свои силы. По признаниям Леры, ей едва удалось дойти до бассейна. Несколько месяцев назад у ведущей возникли проблемы с сердцем.
До того она получила переломы при падении. А в начале года Лера подхватила коронавирус, из-за которого сорвался ее запланированный отдых.
Кудрявцева сама дивится череде испытаний. Судя по всему, телезвезде и правда тяжело, несмотря на поддержку молодого мужа, хоккеиста Игоря Макарова и радость от материнских забот о маленькой дочери Марии.
Шоу-бизнес,Игорь Макаров,Лера Кудрявцева,
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