Кудрявцева сообщила об ухудшении самочувствия

В своем блоге ведущая призналась, что ее мучают невыносимые головные боли. Также она чувствует себя обессилевшей. Кудрявцева находится в медучреждении и восстанавливает свои силы. По признаниям Леры, ей едва удалось дойти до бассейна. Несколько месяцев назад у ведущей возникли проблемы с сердцем.