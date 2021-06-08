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Успенская удивилась реакции РПЦ на выступление Ваенги в образе священника

Деловая газета "Взгляд"
1 час назад
В выступлении певицы Елены Ваенги в образе священнослужителя, исполняющего песню «Золотые купола», не было какой-либо насмешки или зловещей роли, а сам номер был исполнен очень достойно, заявила газете ВЗГЛЯД певица Любовь Успенская, отвечая на критику зампредседателя синодального отдела Московского патриархата по взаимоотношениям церкви с обществом и СМИ Вахтанга Кипшидзе.
Успенская поддержала выступившую в образе священника Ваенгу
Фото: ТАССТАСС
После того, как певица Елена Ваенга выступила в образе священника с песней «Золотые купола», в РПЦ возмутились, поскольку уважение и доверие к священнослужителям и их трудам формировалось веками, а исполнительница, по их мнению, низвела их образ до уровня развлекательного шоу.
«Я была в жюри, когда она выступала, поэтому я могу сказать совершенно точно, что там нет, во-первых, никакой зловещей роли, она вела себя достойно, и это было великолепно. Во-вторых, там не было никакой насмешки или намека на то, что что-то можно или нельзя», – говорит Успенская.
Она подчеркивает, что данное выступление нисколько не смутило ни ее саму, ни певцов Александра Розенбаума, Александра Новикова и Михаила Шуфутинского, которые также наблюдали исполнение песни вживую.
«У нас в тот момент не возникло ни грамма сомнения. Это было очень достойно. Мы не будем судить людей, которые выходят на сцену, пользуясь религией, типа Мадонны – это все искажает. Этот номер был потрясающим, и Лена как актриса сыграла его. Поэтому здесь даже возражений и сомнений никаких нет, потому что это все было очень-очень достойно», – заключила певица.
Ранее глава комитета Госдумы по развитию гражданского общества, вопросам общественных и религиозных объединений Сергей Гаврилов пожаловался на клип DJ Smash и Моргенштерна в храме и попросил Роскомнадзор и Генеральную прокуратуру исключить размещение видеоклипов, которые, по его мнению, оскорбляют основы христианства.
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