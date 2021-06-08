Успенская поддержала выступившую в образе священника Ваенгу

«Я была в жюри, когда она выступала, поэтому я могу сказать совершенно точно, что там нет, во-первых, никакой зловещей роли, она вела себя достойно, и это было великолепно. Во-вторых, там не было никакой насмешки или намека на то, что что-то можно или нельзя», – говорит Успенская.
«У нас в тот момент не возникло ни грамма сомнения. Это было очень достойно. Мы не будем судить людей, которые выходят на сцену, пользуясь религией, типа Мадонны – это все искажает. Этот номер был потрясающим, и Лена как актриса сыграла его. Поэтому здесь даже возражений и сомнений никаких нет, потому что это все было очень-очень достойно», – заключила певица.