Штурм сообщила об угрозах в адрес Фирсова

Певица Наталья Штурм
призналась в получении угроз в адрес яхтсмена Юрия Фирсова
, вдовца исполнительницы Валентины Легкоступовой. Об этом она заявила
в эфире «Пусть говорят» на Первом канале.
Как заявила исполнительница, она постоянно получала информацию о том, что бизнесмену хотят отомстить.
Это может быть обусловлено прошлыми делами супруга покойной артистки, полагает она. Так, по словам Штурм, в 1990-е годы Фирсов якобы занимался махинациями с деньгами, а также неоднократно подставлял своих рабочих партнеров.
Она считает, что заказать нападение на Фирсова могли бывшие коллеги.
«Это ответка ему. Многие люди, которые сейчас живут в Турции, они уехали в девяностых годах, скрываясь от своих дел, они живут по понятиям», — поведала артистка.
Она также высказала мнение, что дочь покойной певицы Анэтта Бриль не могла заказать покушение на бизнесмена. Как считает знаменитость, преступник мог назвать ее имя лишь для отвода подозрения от себя и своих людей.
Вдовец исполнительницы хита «Ягода-малина» Валентины Легкоступовой Юрий Фирсов сообщил о том, что вернулся в Москву из Турции из-за покушения на него. Валентина Легкоступова ушла из жизни 14 августа 2020 года. За несколько дней до этого артистка и ее муж Юрий Фирсов попали в наркологическую клинику в состоянии сильного алкогольного опьянения. Состояние певицы там ухудшилось, ее перевели в реанимацию, где она впала в кому. Родственники считают, что именно ее муж стал виновником смерти Валентины Легкоступовой.