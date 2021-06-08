Штурм сообщила об угрозах в адрес Фирсова

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Как заявила исполнительница, она постоянно получала информацию о том, что бизнесмену хотят отомстить.

Это может быть обусловлено прошлыми делами супруга покойной артистки, полагает она. Так, по словам Штурм, в 1990-е годы Фирсов якобы занимался махинациями с деньгами, а также неоднократно подставлял своих рабочих партнеров.

Она считает, что заказать нападение на Фирсова могли бывшие коллеги.

«Это ответка ему. Многие люди, которые сейчас живут в Турции, они уехали в девяностых годах, скрываясь от своих дел, они живут по понятиям», — поведала артистка.

Она также высказала мнение, что дочь покойной певицы Анэтта Бриль не могла заказать покушение на бизнесмена. Как считает знаменитость, преступник мог назвать ее имя лишь для отвода подозрения от себя и своих людей.