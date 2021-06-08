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Солист «Иванушек International» стал дедушкой

Lenta.ruиещё 1
1 час назад
Солист российской поп-группы «Иванушки International» Кирилл Андреев стал дедушкой. Новость о рождении ребенка сообщила супруга наследника певца в Instagram.
Солист «Иванушек International» стал дедушкой
Фото: ТАССТАСС
20-летний сын Андреева, который является его тезкой, и его жена Аделина впервые стали родителями. 4 июня у пары родилась дочь. Отмечается, что внучка 50-летнего исполнителя появилась на свет в одном из роддомов Москвы.
Андреев-младший не поделился подробностями о рождении дочери. Однако члены его семьи согласились дать комментарий для издания Starhit.
«Да, внучка родилась. Спасибо большое за поздравления. Все в порядке, но мы пока не делимся подробностями и фото», — рассказала супруга солиста «Иванушек» Лолита.
Ранее в июне стало известно, что лидер группы «Ленинград» Сергей Шнуров покинул вечеринку Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ) из-за родов жены. Отмечалось, что у его супруги Ольги Абрамовой внезапно начались схватки, в связи с чем артист срочно выехал в Москву.
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