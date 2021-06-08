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Ведущий Первого канала госпитализирован с коронавирусом

Lenta.ruиещё 1
1 час назад
Ведущий ток-шоу «Пусть говорят» на Первом канале Дмитрий Борисов госпитализирован с коронавирусом, сообщает Telegram-канал Mash.
Ведущего Борисова госпитализировали с COVID
Фото: @ddborisov@ddborisov
Отмечается, что последние три дня он ощущал все симптомы заболевания, но проводил самостоятельное лечение. Однако из-за того, что у телеведущего имеются хронические заболевания, врачи решили понаблюдать за состоянием Борисова в больнице.
В 2020 году коронавирусом переболели многие ведущие телеканала, в том числе ведущий «Модного приговора» Александр Васильев. Недавно коронавирус перенес ведущий Иван Ургант. На время лечения он выходил в эфир своего вечернего шоу по видеосвязи из загородного дома.
Шоу-бизнес,Дмитрий Борисов,Иван Ургант,Александр Васильев,
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