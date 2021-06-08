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Илья Прусикин рассказал о первом сексе с Софьей Таюрской

runews24.ru
1 час назад
Знаменитый исполнитель и участник группы Little Big Илья Прусикин откровенно рассказал о первом сексе с коллегой Софьей Таюрской. Он отметил, что интим у них произошел на вечеринке.
Илья Прусикин рассказал о первом сексе с Софьей Таюрской
Фото: InstagramInstagram
Также Илья подчеркнул, что Таюрская не была разлучницей в его браке с блогером Ириной Смелой, так как они развелись в 2019 году.
Исполнитель добавил, что они с Соней начали встречаться в этом году, так как у них не было личной жизни, а их личная жизнь совместная – это съемки, запись песен и альбомов. И получается так, что они и работают вместе, и в отношениях состоят.
Отношения между ними начались неожиданно. Долгое время коллеги просто дружили и не думали о какой-то близости. Но все изменилось после первого секса. Илья уточнил, что начало их романа похоже на шаблон о пьяных друзьях, но только они были трезвыми.
Отношения с Софьей стали для певца чем-то новым. Илья сказал, что привык начинать отношения с ухаживаний, а с Таюрской у них сразу зародились сильные чувства. Певец заключил, что с новой избранницей он чувствует себя счастливым.
Шоу-бизнес,Илья Прусикин,
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