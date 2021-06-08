Бекмамбетова могут лишить квартиры в Москве

Как оказалось, он приобрёл дорогостоящее жилье в центре города площадью 226 квадратных метров, стоимость недвижимости достигла 88 миллионов рублей. Режиссёр решил сделать внутри крупный ремонт, а именно перепланировку, чем вызвал мгновенную реакцию сначала со стороны своего соседа-антиквара, а затем и от местной мэрии.

Всё дело в том, что квартира Бекмамбетова расположена в доходном доме Мазинга, возведённом в 1912 году. Во время ремонта режиссер снес несущие перегородки и вскрыл пол, что привело к образованию трещин в стенах здания. Известно, что мэрия, требовавшая прекратить несогласованную перепланировку, так и не дождавшись реакции от Бекмамбетова, подала на него в суд.