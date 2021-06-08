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Тимура Бекмамбетова могут лишить квартиры за неподчинение властям Москвы

Русская Планета
2 часа назад
Продюсер, режиссёр, сценарист Тимур Бекмамбетов может лишиться собственной квартиры из-за игнорирования требований властей Москвы.
Бекмамбетова могут лишить квартиры в Москве
Фото: globallookpress.comgloballookpress.com
Как оказалось, он приобрёл дорогостоящее жилье в центре города площадью 226 квадратных метров, стоимость недвижимости достигла 88 миллионов рублей. Режиссёр решил сделать внутри крупный ремонт, а именно перепланировку, чем вызвал мгновенную реакцию сначала со стороны своего соседа-антиквара, а затем и от местной мэрии.
Всё дело в том, что квартира Бекмамбетова расположена в доходном доме Мазинга, возведённом в 1912 году. Во время ремонта режиссер снес несущие перегородки и вскрыл пол, что привело к образованию трещин в стенах здания. Известно, что мэрия, требовавшая прекратить несогласованную перепланировку, так и не дождавшись реакции от Бекмамбетова, подала на него в суд.
По словам адвоката Максима Калинова, власти могут с легкостью отнять квартиру у режиссёра. Чтобы не остаться без крыши над головой, ему придётся вернуть помещению первозданный вид, передаёт «Собеседник.ру».
Ранее стало известно о том, что Русская православная церковь заинтересовалась певицей Еленой Ваенгой.
Шоу-бизнес,Тимур Бекмамбетов,РПЦ,Правительство Москвы,
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