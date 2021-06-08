«Уберите безумца»: как Александр Абдулов напугал американцев

О таланте Александра Абдулова вспоминают до сих пор. Он ушел из жизни в 2008 году, однако его роли остаются в памяти у миллионов. Случилось однажды так, что своим мастерством он напугал американцев. Об этом пишет «Царьград».

Фото: Рамблер Рамблер

На гастролях театра «Ленком» в США американцы так испугались его игры, что в постановку были внесены корректировки. В спектакле «Юнона и Авось» Александр Гаврилович был в образе еретика.

Когда Абулов стал жонглировать горящими факелами, американцы были шокированы. Американский зритель не привык видеть полное погружение в роль, безумные глаза, а также слышать крики со сцены. Зрители опасались, что он сойдет с ума и бросит факелы в зал.

Сцену с жонглированием из спектакля попросили убрать, сославшись на закон.

Американцев пыталась убедить вся труппа в том, что никакой опасности нет. Они говорили, что Абдулов является представителем русской театральной школы, где принята максимальная самоотдача и степень погружения в образ. Однако американцы настояли на своем.

«Уберите безумца», - просили они.