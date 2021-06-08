В мире
Новости Москвы
Политика
Общество
Происшествия
Наука и техника
Шоу-бизнес
Армия
Статьи
Войти в почту

«Уберите безумца»: как Александр Абдулов напугал американцев

Лера Букина
43 минуты назад
О таланте Александра Абдулова вспоминают до сих пор. Он ушел из жизни в 2008 году, однако его роли остаются в памяти у миллионов. Случилось однажды так, что своим мастерством он напугал американцев. Об этом пишет «Царьград».
«Уберите безумца»: как Александр Абдулов напугал американцев
Фото: РамблерРамблер
На гастролях театра «Ленком» в США американцы так испугались его игры, что в постановку были внесены корректировки. В спектакле «Юнона и Авось» Александр Гаврилович был в образе еретика.
Когда Абулов стал жонглировать горящими факелами, американцы были шокированы. Американский зритель не привык видеть полное погружение в роль, безумные глаза, а также слышать крики со сцены. Зрители опасались, что он сойдет с ума и бросит факелы в зал.
Сцену с жонглированием из спектакля попросили убрать, сославшись на закон.
Американцев пыталась убедить вся труппа в том, что никакой опасности нет. Они говорили, что Абдулов является представителем русской театральной школы, где принята максимальная самоотдача и степень погружения в образ. Однако американцы настояли на своем.
«Уберите безумца», - просили они.
Как стало известно, в Петербурге обнаружили предполагаемого сына звезды. Сергей Шиподько является известным петербургским рокером. Четыре года назад, по его словам, он узнал о том, что может быть сыном Александра Абдулова. Как выяснилось, мать Сергея Нина в 1972 году познакомилась с актером в одном из московских ресторанов. Завязался бурный, но непродолжительный роман. А в 1973 году на свет появился сын Нины — Сергей.
Шоу-бизнес,Царьград ТВ,
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияСтатьиИгрыВидеоТестыФотоПодкасты
Финансы
Сравнение кредитовЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
КарантинМодаКрасотаЛюбовьЗвёздыЕдаПсихологияФотоТестыГороскопыФорумДом и садДетиЗдоровьеВидеоСвоими рукамиПроверено на себеСчет
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
Премьер-лигаФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиОколо спортаЕвро-2020
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыБортжурналПДДЭкзамен
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Промокоды
Wildberries RUOzonБеруApteka.ruAliexpress
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникИменаГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметыВангаИменаКалендарь МайяДизайн человекаВосточный гороскопРетроградный МеркурийНумерологияЗодиакПсихологияЛунный календарьСонникГадания2021 год2020 год
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЗаграницаЛайфхакиПутеводители