Шинейд О'Коннор ушла со сцены

Ирландская исполнительница Шинейд О'Коннор объявила о своем уходе со сцены, передает «Москва 24».

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Она рассказала, что приняла такое решение в связи с возрастом и усталостью.

«Концертов и мероприятий больше не будет», – отметила певица.

Помимо этого, О'Коннор извинилась перед промоутерами и менеджерами, для которых сообщение о ее уходе со сцены оказалось сюрпризом.