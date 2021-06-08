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Шинейд О'Коннор объявила об уходе со сцены

Газета.Ru
1 час назад
Ирландская исполнительница Шинейд О'Коннор объявила о своем уходе со сцены, передает «Москва 24».
Шинейд О'Коннор ушла со сцены
Фото: ReutersReuters
Она рассказала, что приняла такое решение в связи с возрастом и усталостью.
«Концертов и мероприятий больше не будет», – отметила певица.
Помимо этого, О'Коннор извинилась перед промоутерами и менеджерами, для которых сообщение о ее уходе со сцены оказалось сюрпризом.
В следующем году должен выйти новый альбом Шинейд О'Коннор под названием NVDA, который, как отметила исполнительница, будет последним.
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