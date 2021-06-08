Шинейд О'Коннор ушла со сцены

Ирландская исполнительница Шинейд О'Коннор объявила о своем уходе со сцены, передает «Москва 24».
Она рассказала, что приняла такое решение в связи с возрастом и усталостью.
«Концертов и мероприятий больше не будет», – отметила певица.
Помимо этого, О'Коннор извинилась перед промоутерами и менеджерами, для которых сообщение о ее уходе со сцены оказалось сюрпризом.
В следующем году должен выйти новый альбом Шинейд О'Коннор под названием NVDA, который, как отметила исполнительница, будет последним.