"Девочка тяжело работает": Соловьёв вступился за Бузову

Девочка тяжело работает. У неё ни тебе крёстного, ни тебе папы — бывшего мэра, ни тебе мамы-сенатора, ни тебе олигархов в окружении. То есть никто не подталкивал и не помогал. Девочка из очень простой небогатой семьи. Получила хорошее образование — другой вопрос, как воспользовалась. Но диплом питерского престижного университета у неё есть. И она своим трудом шла. Мне совершенно не нравится, что она делает. Но столило получить рольль в МХАТ и все сразу начали6 «Вы что с ума сошли, как это возможно», — возмутился Соловьёв.