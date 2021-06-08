Вдовец Легкоступовой заявил о покушении на него в Турции

Вдовец исполнительницы хита «Ягода-малина» Валентины Легкоступовой Юрий Фирсов
заявил, что вернулся в Москву
из Турции
, так как на него было совершено покушение. Об этом он заявил в эфире «Пусть говорят»
.
Фото: с личной страницы Юрия Фирсова в соцсети Facebookс личной страницы Юрия Фирсова в соцсети Facebook
Валентина Легкоступова скончалась 14 августа 2020 года. За несколько дней до этого артистка и ее муж Юрий Фирсов попали в наркологическую клинику в состоянии сильного алкогольного опьянения. Там певице стало хуже, ее перевели в реанимацию, где она впала в кому. Родственники винят в смерти Валентины Легкоступовой ее мужа.
После смерти артистки Фирсов сначала отказался от наследства, но позже передумал, вступил в права и заселился в квартиру певицы, сменив там замки.
По словам Фирсова, он подвергся нападению в Турции и сейчас опасается за свою жизнь.
«Меня зашили за 1,5 тысячи лир после удара по голове. Здесь шов такой длинный, сантиметров на десять. Состояние было очень очень плохое», - рассказал он.
Яхтсмен отметил, что из-за удара по голове он стал заикаться и частично утратил память, а также высказал мнение, что на него могли напасть по заказу наследников покойной жены.
Травмы, полученные вдовцом, оказались практически идентичными травмам, которые были у Валентины Легкоступовой, утверждает ведущий шоу Дмитрий Борисов
.