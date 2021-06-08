Муж Цыгановой обвинил Ваенгу в кощунстве

«Мы делали что-то большое, дорогое. Предположим, как машина гоночная, как «Феррари» - создавали для супергонщика и тратились на это по-серьезному, а потом гонщик погиб. Эту машину взяли и выкрали, начали на ней кататься. < > И когда мы начали [снова] заниматься этой песней, я говорю про Ярослава Сумишевского, потрясающий, полтора миллиона сразу просмотров. < > И вдруг этот персонаж с бородой выходит и поет эту песню, причем поет ее в образе Кончиты [Вурст]. Это же кощунство. < > Это же, считай, хайп», - сказал он.
«Я создал, я имею право свое мнение сказать. А без спроса брать нельзя, это некрасиво», - подчеркнул он.