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Муж Цыгановой обвинил Ваенгу в кощунстве

Елена Прошина
20 минут назад
Муж певицы Вики Цыгановой Вадим назвал кощунством выступление Елены Ваенги, исполнившей песню «Золотые купола» в монашеской рясе. Видеообращение Цыганова опубликовано в Instagram.
Муж Цыгановой обвинил Ваенгу в кощунстве
Фото: РИА НовостиРИА Новости
Ваенга исполнила хит Михаила Круга «Золотые купола» в передаче «Три аккорда». В своем номере она предстала в образе монаха, с накладными усами и бородой.
Цыганов, один из авторов песни, раскритиковал Ваенгу, заявив, что она исполняет композицию «в эстетике Кончиты Вурст». Позже он решил объяснить, что «творится у него душе», и записал видео.
«Мы делали что-то большое, дорогое. Предположим, как машина гоночная, как «Феррари» - создавали для супергонщика и тратились на это по-серьезному, а потом гонщик погиб. Эту машину взяли и выкрали, начали на ней кататься. < > И когда мы начали [снова] заниматься этой песней, я говорю про Ярослава Сумишевского, потрясающий, полтора миллиона сразу просмотров. < > И вдруг этот персонаж с бородой выходит и поет эту песню, причем поет ее в образе Кончиты [Вурст]. Это же кощунство. < > Это же, считай, хайп», - сказал он.
Цыганов подчеркнул, что 18 лет ему не платили за песню, но в итоге права вернулись к нему.
По словам Цыганова, если бы ему заранее позвонили и попросили разрешения исполнить песню, он бы не отказал (если подача песни ему понравилась бы).
«Я создал, я имею право свое мнение сказать. А без спроса брать нельзя, это некрасиво», - подчеркнул он.
Шоу-бизнес,Кончита Вурст,Михаил Круг,Елена Ваенга,Ferrari,
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