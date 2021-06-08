Муж Цыгановой обвинил Ваенгу в кощунстве

Цыганов подчеркнул, что 18 лет ему не платили за песню, но в итоге права вернулись к нему.

По словам Цыганова, если бы ему заранее позвонили и попросили разрешения исполнить песню, он бы не отказал (если подача песни ему понравилась бы).