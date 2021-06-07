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"Люди! Успокойтесь": Ковальчук о романе с Харламовым

Вероника Полынина
40 минут назад
Актриса Катерина Ковальчук отреагировала на слухи о романе с комиком Гариком Харламовым.
"Люди! Успокойтесь": Ковальчук о романе с Харламовым
Фото: InstagramInstagram
В своем Instagram актриса попросила любопытствующих «заняться своими жизнями».
«Люди! Успокойтесь. Хватит жить чужими жизнями, займитесь своей! Она же такая прекрасная! Уникальная. Неповторимая. Будьте счастливы и любимы!» - написала Ковальчук.
Она осудила журналистов «желтых» СМИ и удивилась, как им «такой кусок хлеба потом в горло лезет».
Летом 2020 года Гарик Харламов объявил о разводе с актрисой Кристиной Асмус. Недавно в СМИ появилась информация, что комик уже около года встречается с Катериной Ковальчук, с которой познакомился на съемках сериала «Гусар».
Харламов и Ковальчук не подтверждали свой роман. Однако знаменитостей время от времени видят вместе. В конце мая они отдыхали в Сочи вместе с солистами группы Little Big Ильей Прусикиным и Софьей Таюрской.
До этого Харламова и Ковальчук замечали вместе осенью прошлого года.
Предполагаемой возлюбленной Гарика Харламова Катерине Ковальчук – 28 лет, она приходится единокровной сестрой актрисе Анне Ковальчук. О родстве со звездой сериалов «Тайны следствия» и «Мастер и Маргарита» Катерина узнала только в 16-летнем возрасте.
Шоу-бизнес,Анна Ковальчук,Гарик Харламов,Кристина Асмус,
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