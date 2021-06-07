"Люди! Успокойтесь": Ковальчук о романе с Харламовым

Она осудила журналистов «желтых» СМИ и удивилась, как им «такой кусок хлеба потом в горло лезет».

Харламов и Ковальчук не подтверждали свой роман. Однако знаменитостей время от времени видят вместе. В конце мая они отдыхали в Сочи вместе с солистами группы Little Big Ильей Прусикиным и Софьей Таюрской.