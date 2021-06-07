"Это позор": деятели культуры о появлении Бузовой на сцене МХАТ

Деятели искусства отреагировали на появление Ольги Бузовой на сцене МХАТ имени Горького.
Накануне появилась информация о том, что Бузова сыграет на театральной сцене. Она примет участие в постановке «Чудесный грузин», которая рассказывает о молодых годах Иосифа Сталина, и сыграет певицу кабаре и шпионку Беллу Шанталь.
Премьера спектакля назначена на 11 и 12 июня. По словам Бузовой, в спектакле она будет «играть и петь».
За участие в постановке Бузовой заплатят 446 тысяч рублей. 212 766 рублей из них она получит за репетиции и еще 234 044 рубля — за два выступления на сцене.
Кинокритик, теле- и радиоведущий, режиссер Давид Шнейдеров в эфире радиостанции «Говорит Москва» назвал приглашение Ольги Бузовой на роль Беллы Шанталь «позором для художественного театра».
«Я считаю, что Станиславский и Немирович-Данченко перевернулись в гробах. Я очень надеюсь, что они восстанут из гроба и устроят зомби-апокалипсис, потому что это позор для художественного театра», - возмутился Шнейдеров.
Режиссер предположил, что у поклонников театра не возникнет желания посетить спектакль с участием Бузовой.
«Насколько я понимаю, она играет в этом спектакле привычную для себя роль проститутки. Конечно, она не берет за это деньги, она деньги берет с поклонников. Мне кажется, это позор, реально», - добавил он.
Режиссер и руководитель театра «Модерн» Юрий Грымов
обратил внимание на «неадекватные деньги», которые получит Бузова за участие в спектакле.
«В моем понимании управления театром, это наносит некий удар по справедливости в театре. Потому что в МХАТ имени Горького есть масса прекрасных актеров. Когда приглашается актриса со стороны без опыта и получает такие деньги, мне кажется, что это несправедливо», - сказал Грымов НСН.
Он также заявил, что сомневается в актерских и вокальных способностях Бузовой, и пообещал, что в театре «Модерн», которым он руководит, «Ольги Бузовой никогда не будет».
Грядущий театральный дебют также прокомментировал режиссер Александр Молочников
. Он опубликовал в своем Instagram https://www.instagram.com/p/CPzvFvNnzwQ/ фото, на котором держит на руках актрису Светлану Ходченкову
. «Меняю на Бузову», - гласит подпись к фотографии.
В комментариях к посту отметились многие знаменитости, а также и сама Бузова, которая заявила, что ждет сценарий нового фильма Молочникова и готова сыграть в нем главную роль в паре с Екатериной Варнавой.