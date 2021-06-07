"Я ошибался": Исхаков о разводе с Гагариной

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В интервью Passion.ru он сообщил , что переломным моментом в их отношениях стало участие Полины в китайском конкурсе Singer в 2019 году.

«Думаю, нас сильно подкосил период, когда мы по два раза в неделю в течение нескольких месяцев летали в Китай на проект, в котором Полина принимала участие. Это было очень тяжело», - сказал Исхаков.

Он отметил, что дорога была очень трудной и занимала 16 часов в одну сторону. Супруги добирались самолетом, автобусом, поездом и еще одним автобусом, а через день тем же маршрутом отправлялись обратно.

По словам Исхакова, в тот период «было очень много непростых моментов, связанных и с логистикой, и со здоровьем, и с самим проектом».

«Мне казалось, если мы вместе это пройдем, то справимся со всем. Я ошибался», - признался он.

Дмитрий отметил, что справиться с разводом ему помогло его дело, профессия.

В марте в интервью Peopletalk Исхаков назвал отношения с бывшей женой сложными и сообщил, что они общаются исключительно по вопросам, касающимся их общей дочери Мии.

Исхаков признался, что распад семьи стал для него «довольно сильным потрясением», но после развода у него появилось больше времени на себя и собственное творчество.