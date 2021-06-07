"Я ошибался": Исхаков о разводе с Гагариной

В интервью Passion.ru он сообщил
, что переломным моментом в их отношениях стало участие Полины в китайском конкурсе Singer в 2019 году.
«Думаю, нас сильно подкосил период, когда мы по два раза в неделю в течение нескольких месяцев летали в Китай на проект, в котором Полина принимала участие. Это было очень тяжело», - сказал Исхаков.
Он отметил, что дорога была очень трудной и занимала 16 часов в одну сторону. Супруги добирались самолетом, автобусом, поездом и еще одним автобусом, а через день тем же маршрутом отправлялись обратно.
По словам Исхакова, в тот период «было очень много непростых моментов, связанных и с логистикой, и со здоровьем, и с самим проектом».
«Мне казалось, если мы вместе это пройдем, то справимся со всем. Я ошибался», - признался он.
Дмитрий отметил, что справиться с разводом ему помогло его дело, профессия.
В марте в интервью Peopletalk Исхаков назвал
отношения с бывшей женой сложными и сообщил, что они общаются исключительно по вопросам, касающимся их общей дочери Мии.
Исхаков признался, что распад семьи стал для него «довольно сильным потрясением», но после развода у него появилось больше времени на себя и собственное творчество.
Полина Гагарина и Дмитрий Исхаков поженились в 2014 году, в 2017-м у них родилась дочь. В 2020 году стало известно, что певица и фотограф решили расстаться. Причиной их разногласий СМИ называла разницу в доходах.