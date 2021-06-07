"Это убило меня": Гречка неожиданно признавалась в гомосексуальности

«Кроме песни «Если меня сломают», с которой начался альбом, в нем почти нет ничего личного - ничего обо мне. Но так получилось, что его выход совпал с моим расставанием с девушкой, и многие знакомые говорили: «Воу, Настя, ты написала „Тысяча моментов“, „Это убило меня“ о расставании. Мы понимаем твои чувства». Но нет, все эти песни не были написаны для моей бывшей девушки», - рассказала певица.
«Гречка - очень плохо. ужасные голос и внешность. воспринимать сложно - петь не умеет, тексты не убежадют, ну и очень некрасивая. Монеточка - отличные тексты! нормально выглядит в отличие от гречки. но голос – омерзительный», - написала Земфира в соцсетях.