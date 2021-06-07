"Это убило меня": Гречка неожиданно признавалась в гомосексуальности

Певица Гречка ( Анастасия Иванова ) совершила каминг-аут. В интервью изданию The Village 21-летняя исполнительница призналась , что выход ее нового альбома «Не за что» совпал с расставанием с девушкой.

Фото: Instagram Instagram

Она отметила, что в альбоме нет личных песен, все композиции, кроме одной, были написаны о выдуманных ею «ребятах из Кингисеппа ». Однако ее друзья подумали, что песни посвящены ее бывшей девушке.

«Кроме песни «Если меня сломают», с которой начался альбом, в нем почти нет ничего личного - ничего обо мне. Но так получилось, что его выход совпал с моим расставанием с девушкой, и многие знакомые говорили: «Воу, Настя, ты написала „Тысяча моментов“, „Это убило меня“ о расставании. Мы понимаем твои чувства». Но нет, все эти песни не были написаны для моей бывшей девушки», - рассказала певица.

При этом она призналась, что альбом поддержал ее в трудный жизненный период.

Анастасия Иванова получила известность в 2018 году после записи песни «Люби меня, люби» с припевом, взятым из одноименного хита группы «Отпетые мошенники».

Тогда же широкий резонанс вызвал комментарий певицы Земфиры о Гречке и другой молодой певице Монеточке.

«Гречка - очень плохо. ужасные голос и внешность. воспринимать сложно - петь не умеет, тексты не убежадют, ну и очень некрасивая. Монеточка - отличные тексты! нормально выглядит в отличие от гречки. но голос – омерзительный», - написала Земфира в соцсетях.

Заявления Земфиры вызвали волну недовольства среди пользователей соцсетей. В частности, ее обвинили в лукизме – дискриминации по внешности.