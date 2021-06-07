Алибасову предстоит серьезная операция "наживую"

Продюсер Бари Алибасов вновь попал в больницу. В этот раз для операции на позвоночнике, сообщают СМИ.

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«Папе будут цементировать позвоночник. В этот раз операция наживую», – сказал сын артиста.

Сын продюсера Бари Алибасова в своих соцсетях рассказал о том, что папе снова потребовалась операция. В этот раз мужчине нужно было поставить укрепляющие пластины в позвоночник.

Восстановление Бари Каримовича после травмы ноги до сих пор не закончилось, и каждый раз появляются новые проблемы.

Например, у артиста начались проблемы с памятью. И для того, чтобы не ухудшить состояние, операцию пришлось проводить под местной анестезией. То есть Алибасов чувствовал и видел, что делают доктора. Также артисту посоветовали два дня не вставать с кровати, но уже буквально через час после операции он отказался от ухода и уехал домой, сообщает Starhit.