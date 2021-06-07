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«Все чувствовал и видел»: Алибасову провели срочную операцию

РИА "ФедералПресс"иещё 3
5 часов назад
Продюсер Бари Алибасов вновь попал в больницу. В этот раз для операции на позвоночнике, сообщают СМИ.
Алибасову предстоит серьезная операция "наживую"
Фото: РИА НовостиРИА Новости
«Папе будут цементировать позвоночник. В этот раз операция наживую», – сказал сын артиста.
Сын продюсера Бари Алибасова в своих соцсетях рассказал о том, что папе снова потребовалась операция. В этот раз мужчине нужно было поставить укрепляющие пластины в позвоночник.
Восстановление Бари Каримовича после травмы ноги до сих пор не закончилось, и каждый раз появляются новые проблемы.
Например, у артиста начались проблемы с памятью. И для того, чтобы не ухудшить состояние, операцию пришлось проводить под местной анестезией. То есть Алибасов чувствовал и видел, что делают доктора. Также артисту посоветовали два дня не вставать с кровати, но уже буквально через час после операции он отказался от ухода и уехал домой, сообщает Starhit.
Ранее «ФедералПресс» писал о том, что Бари Алибасов не может оплатить дорогостоящее лечение.
Шоу-бизнес,Бари Алибасов,ФедералПресс,StarHit,
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