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Собчак ответила оскорблённой юристке с ПМЭФ, собравшейся с ней судиться

News.ru
3 часа назад
Телеведущая Ксения Собчак ответила оскорблённой юристке с Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ). Знаменитость не без иронии высказалась о решении Эльнары Троицкой, собравшейся подавать на телеведущую иск на 50 млн рублей. Ответ она дала в своём Telegram-канале «Кровавая барыня».
Дорогая Эльнара, ну вы серьезно? Вас задело название «форумчаночка»? Но это логичное название для женщин, которые пришли на форум. Среди них есть разные дамы с разными целями. Я и про себя так писала. Спрашивать у модных девушек бренды одежды — нормально. Спрашивать, на какую панель они пришли — нормально, на ПМЭФ все дискуссии называются панелями. Может быть, проблема с тем, что вы об этом подумали? — написала Собчак.
Знаменитость отметила, что реплика Троицкой, вошедшая в выпуск на YouTube, как раз, наоборот, о том, что красивая женщина может быть умной. Собчак добавила, что в её Telegram также есть интервью с девушкой-юристом, которое выложено «вообще без монтажа». В нём она, по словам телеведущей, прекрасно рассказывает про свою работу.
Не думаю, что у этой инициативы есть судебная перспектива, конечно, но с нашими судами возможно всё. В любом случае, мне жаль, что вы восприняли это как оскорбление,- заключила Собчак.
Ранее стало известно, что адвокат хочет взыскать со знаменитости 50 млн рублей — это взыскание моральной компенсации — и потребовать охрану изображения. Иск отправился в Останкинский суд Москвы.
Шоу-бизнес,Видео,Ксения Собчак,
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