Знаменитость отметила, что реплика Троицкой, вошедшая в выпуск на YouTube, как раз, наоборот, о том, что красивая женщина может быть умной. Собчак добавила, что в её Telegram также есть интервью с девушкой-юристом, которое выложено «вообще без монтажа». В нём она, по словам телеведущей, прекрасно рассказывает про свою работу.