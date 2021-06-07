Кудрявцева раскрыла детали своей болезни

Я просто решила, что на недельку мне не помешает уехать из Москвы, хоть и в Подмосковье, и сделать небольшой детокс, скажем так. В последний месяц замечала упадок сил, головные боли — и это лишь малый перечень того, что беспокоит. Как оказалось, у очень многих людей, которые перенесли COVID, через два-три месяца — это называется «ковидные хвосты» — инфекция бьёт по самому слабому, — рассказала ведущая.
У меня вот это оказалась нервная система, потому что и головные боли, и слабость, и апатия. Но, ничего. Здесь, на свежем воздухе, массажики, бассейн, надеюсь приведу себя немного в порядок, — добавила Кудрявцева, заключив, что она надеется на лучший исход.