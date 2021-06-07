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«Головные боли, слабость, апатия»: Кудрявцева раскрыла детали своей болезни

News.ru
6 часов назад
Российская теле- и радиоведущая Лера Кудрявцева в беседе с NEWS.ru раскрыла детали своей болезни. Знаменитость пожаловалась на головные боли, слабость и апатию. Симптомы проявились после коронавируса.
Кудрявцева раскрыла детали своей болезни
Фото:  leratv/instagram.com leratv/instagram.com
В своём Instagram Кудрявцева написала, что находится в оздоровительном центре в Московской области.
Я просто решила, что на недельку мне не помешает уехать из Москвы, хоть и в Подмосковье, и сделать небольшой детокс, скажем так. В последний месяц замечала упадок сил, головные боли — и это лишь малый перечень того, что беспокоит. Как оказалось, у очень многих людей, которые перенесли COVID, через два-три месяца — это называется «ковидные хвосты» — инфекция бьёт по самому слабому, — рассказала ведущая.
По словам Кудрявцевой, в центре много тех, у кого есть «такие постковидные синдромы». Раскрывать имена звёзд, которые оказались в похожей ситуации, она не стала, но и не отрицала наличие таких случаев.
У меня вот это оказалась нервная система, потому что и головные боли, и слабость, и апатия. Но, ничего. Здесь, на свежем воздухе, массажики, бассейн, надеюсь приведу себя немного в порядок, — добавила Кудрявцева, заключив, что она надеется на лучший исход.
Лера Кудрявцева в январе этого года переболела коронавирусом. На тот момент она собиралась вместе с мужем в Дубай. Поездку пришлось отложить, хотя и заболевание прошло в лёгкой форме.
Шоу-бизнес,Лера Кудрявцева,Московская Область,Москва,
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