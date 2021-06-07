Цискаридзе рассказал о планах на старость с молодой женой после гей-скандала

«Пока у мужчины есть потенция и тяга к женщинам, он живой», — заявил Цискаридзе.
"Деду было больше 80 лет, не один инфаркт позади, но у него была молодая жена для основной мужской жизнедеятельности! Моя мама всегда этому удивлялась, потому что она была старше его жены!" - похвастался артист.
«Во мне есть этот снобизм, есть брезгливость к грязи, присутствующей во взаимоотношениях между людьми, и это меня спасло от огромного количества ошибок», - сказал артист.
"Видимо, после Дзюбы настолько все сильно уверовали, что они могут что-то найти.<...> У меня нет таких ни видео, ни фотографий. Потому они каждый раз мое лицо монтируют к каким-то гадостям", - заявила звезда балета.