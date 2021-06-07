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Цискаридзе рассказал о планах на старость с молодой женой после гей-скандала

Экспресс газета
6 часов назад
Николаю Цискаридзе 47 лет, он ни разу не был женат и не имеет детей. В рамках телепрограммы "ДНК-шоу« на телеканале »Пятница!" он вспомнил об истории своей семьи и отметил, что его дедушка и в 80 лет удивлял всех своей мужской силой. При этом и сам артист не против последовать его примеру.
Цискаридзе рассказал о планах на старость с молодой женой после гей-скандала
Фото: Экспресс газетаЭкспресс газета
«Пока у мужчины есть потенция и тяга к женщинам, он живой», — заявил Цискаридзе.
В настоящий момент танцор увлечен работой, искусством, съемками, а своими детьми искренне считает учеников. Однако в интимной жизни, которую Цискаридзе предпочитает держать втайне, он надеется «оставаться в седле» до глубокой старости.
"Деду было больше 80 лет, не один инфаркт позади, но у него была молодая жена для основной мужской жизнедеятельности! Моя мама всегда этому удивлялась, потому что она была старше его жены!" - похвастался артист.
В ходе программы был проведен ДНК-тест, который показал, что среди предков известного артиста балета были французы. Цискаридзе признался, что не раз замечал в своем характере присущие этому народу черты и даже рад, что в нем есть французская кровь.
«Во мне есть этот снобизм, есть брезгливость к грязи, присутствующей во взаимоотношениях между людьми, и это меня спасло от огромного количества ошибок», - сказал артист.
Напомним, что минувшей зимой разгорелся гей-скандал, связанный с именем прославленного танцора. Злоумышленники «слили» в Сеть интимные фото, на которых некий мужчина, внешне напоминающий Николая Цискаридзе, занимается любовью со своим партнером. Кроме того, стала доступна переписка, якобы принадлежащая Цискаридзе, в которой он просит знаменитого модельера Валентина Юдашкина приехать к нему на романтическое свидание с продолжением.
Все эти грязные слухи артист опроверг, как и его коллеги. По словам Цискаридзе, из его телефона невозможно было украсть такие фото, поскольку их там просто нет.
"Видимо, после Дзюбы настолько все сильно уверовали, что они могут что-то найти.<...> У меня нет таких ни видео, ни фотографий. Потому они каждый раз мое лицо монтируют к каким-то гадостям", - заявила звезда балета.
Шоу-бизнес,Валентин Юдашкин,Николай Цискаридзе,
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