Цискаридзе рассказал о планах на старость с молодой женой после гей-скандала

Николаю Цискаридзе 47 лет, он ни разу не был женат и не имеет детей. В рамках телепрограммы "ДНК-шоу« на телеканале »Пятница!" он вспомнил об истории своей семьи и отметил, что его дедушка и в 80 лет удивлял всех своей мужской силой. При этом и сам артист не против последовать его примеру.

Фото: Экспресс газета Экспресс газета

«Пока у мужчины есть потенция и тяга к женщинам, он живой», — заявил Цискаридзе.

В настоящий момент танцор увлечен работой, искусством, съемками, а своими детьми искренне считает учеников. Однако в интимной жизни, которую Цискаридзе предпочитает держать втайне, он надеется «оставаться в седле» до глубокой старости.

"Деду было больше 80 лет, не один инфаркт позади, но у него была молодая жена для основной мужской жизнедеятельности! Моя мама всегда этому удивлялась, потому что она была старше его жены!" - похвастался артист.

В ходе программы был проведен ДНК-тест, который показал, что среди предков известного артиста балета были французы. Цискаридзе признался, что не раз замечал в своем характере присущие этому народу черты и даже рад, что в нем есть французская кровь.

«Во мне есть этот снобизм, есть брезгливость к грязи, присутствующей во взаимоотношениях между людьми, и это меня спасло от огромного количества ошибок», - сказал артист.

Напомним, что минувшей зимой разгорелся гей-скандал , связанный с именем прославленного танцора. Злоумышленники «слили» в Сеть интимные фото, на которых некий мужчина, внешне напоминающий Николая Цискаридзе, занимается любовью со своим партнером. Кроме того, стала доступна переписка, якобы принадлежащая Цискаридзе, в которой он просит знаменитого модельера Валентина Юдашкина приехать к нему на романтическое свидание с продолжением.

Все эти грязные слухи артист опроверг, как и его коллеги. По словам Цискаридзе, из его телефона невозможно было украсть такие фото, поскольку их там просто нет.