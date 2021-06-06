Вовк покинула «Спокойной ночи, малыши!» из-за коррупции

Ангелина Вовк , народная артистка РФ , советская и российская теле- и радиоведущая, рассказала, что в свое время ушла из детской передачи из-за глубоко оскорбившего ее предложения дать взятку.

Фото: РИА Новости РИА Новости

Вовк много лет вела на телевидении популярные передачи. Но, когда развалился Советский Союз, посыпалось и телевидение. Все начало переходить на коммерческие рельсы, сократили дикторский отдел, в руководство пришли новые люди. Тогда ей удалось отстоять передачу «Песня года» и «Спокойной ночи, малыши!».

Только вот в детской программе работать ей больше не довелось.

"В 90-х передачу планировали закрывать, не было финансовых возможностей оплачивать затраты на съемки выпусков, выдавать зарплаты сотрудникам", - цитирует слова Вовк «Московский комсомолец».

Но Ангелине удалось найти спонсоров. Она был ведущей корпоративного вечера, где гуляли молодые банкиры. Вовк смогла убедить их сохранить передачу ради детей.

После того, как контракты были заключены, Вовк предложили дать взятку, чтобы продолжать вести программу. Она отказалась и ушла.

"Спрашиваю: в чем дело? А мне говорят: "А ты нам плати". Я даже растерялась. Ведь я привела им спонсоров, могла даже проценты с этого иметь, но не взяла и копейки. Я не стала разбираться, а просто ушла. Оказалась не у дел", - поделилась давней историей телеведущая.

Телеведущая Ангелина Вовк прокомментировала откровения Елены Прокловой о домогательствах со стороны известного артиста и призналась, что и сама оказывалась в похожей ситуации.