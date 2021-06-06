Бузова сыграет шпионку за полмиллиона рублей

Художественный руководитель МХАТ имени Горького, режиссер постановки «Чудесный грузин» о молодом Иосифе Сталине Эдуард Бояков пригласил Ольгу Бузову на роль шпионки, спасшей жизнь будущему вождю.

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«Бузова сыграет Беллу Шанталь — певицу кабаре и корпоративов. Такая смешная, вызывающая у всех усмешку. Но здесь есть очень интересный момент, второй уровень. Сюжет пьесы - некий перевертыш, в ней есть опереточная брошенная девица Белла Шанталь, персонаж, который становится шпионкой, Матой Хари - умной, хитрой. Она помогает главному герою, спасает Сталина. И возникает некое чувство, что эта смешная Белла – не такая уж смешная. Как русские юродивые», - приводит слова Боякова «Комсомольская Правда».

Эта роль просто создана для Ольги.

«Это — ключ к внутреннему состоянию Бузовой: она, как реальный персонаж, сама готова к трансформации и преображению», - считает режиссер.

Бояков стремится показать «героя нашего времени», человека, который может, не обладая особыми талантами, стать мегапопулярным.

«Мы хотим показать настоящего персонажа, героя сегодняшнего времени. Бузова не интеллектуал. Не музыкант. Не мыслитель. Не модель. Не дизайнер. Но при этом она феномен, который живет во время инстаграма, в эпоху, когда можно стать звездой, не обладая специальными компетенциями. И она фактически будет играть саму себя».

Журналисты ura.news нашли на портале госзакупок информацию о сумме гонорара, который получит телеведущая за роль Шанталь.

«Оплата фактически оказанных услуг исполнителем производится театром из расчета: 212 тысяч 766 рублей за репетиционный период. 234 тысячи 044 рубля — два премьерных спектакля», — говорится в договоре между исполнительницей и организацией.

Таким образом, Бузовой за все время репетиций и выступлений заплатят 446 тысяч 810 рублей.

Телеведущая и певица Ольга Бузова пришла на вручение музыкальной премии «Муз-ТВ» в образе «жар-птицы». Бузова объяснила свой выбор костюма тем, что она «вышла на свободу».