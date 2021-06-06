Бузова сыграет шпионку за полмиллиона рублей

«Бузова сыграет Беллу Шанталь — певицу кабаре и корпоративов. Такая смешная, вызывающая у всех усмешку. Но здесь есть очень интересный момент, второй уровень. Сюжет пьесы - некий перевертыш, в ней есть опереточная брошенная девица Белла Шанталь, персонаж, который становится шпионкой, Матой Хари - умной, хитрой. Она помогает главному герою, спасает Сталина. И возникает некое чувство, что эта смешная Белла – не такая уж смешная. Как русские юродивые», - приводит слова Боякова «Комсомольская Правда».
«Это — ключ к внутреннему состоянию Бузовой: она, как реальный персонаж, сама готова к трансформации и преображению», - считает режиссер.
«Мы хотим показать настоящего персонажа, героя сегодняшнего времени. Бузова не интеллектуал. Не музыкант. Не мыслитель. Не модель. Не дизайнер. Но при этом она феномен, который живет во время инстаграма, в эпоху, когда можно стать звездой, не обладая специальными компетенциями. И она фактически будет играть саму себя».
«Оплата фактически оказанных услуг исполнителем производится театром из расчета: 212 тысяч 766 рублей за репетиционный период. 234 тысячи 044 рубля — два премьерных спектакля», — говорится в договоре между исполнительницей и организацией.
«Сейчас я вышла на свободу. Я свободна. Я красива. Я богата. Я знаменита», — сказала она журналистам.