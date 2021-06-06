Крутой платит за учебу дочери в США огромные деньги

На вручении премии «Шансон года» композитор Игорь Крутой рассказал, что ничего не жалеет для своей дочери Александры. И что даже порой ссорится с женой из-за этого.

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«У меня свой стиль воспитания, я любовью, добром воспитываю, и у нас не всегда сходятся с женой споры о правильности методов воспитания. У меня не получается „кнут“, она моя любимая дочка», - признался музыкант 5 Каналу

Саша закончила школу и поступила в один и вузов в Майами

«Она на бизнес-факультет поступила. Ну надо же кому-то деньги зарабатывать. Там нет вступительных экзаменов. Там главное отучиться в школе хорошо. Она поступила в Майами. Она школу хорошо закончила, подала документы в три института. В два ее зачислили», - сообщил любящий отец.

Вопрос, во сколько обойдется учеба, поставил Крутого в тупик. Ему пришлось перевести доллары в рубли, поскольку семестр в Майами стоит примерно 30-35 тысяч долларов. Четыре года обучения, два семестра в год – получается, что продюсеру нужно выложить примерно 20 миллионов рублей по нынешнему курсу.

Поклонники взволновались по поводу болезненной худобы Крутого. Беспокойство это возникло не на пустом месте. Так в программе «Судьба человека» Крутой рассказал о перенесенной 20 лет назад операции по удалению образований в поджелудочной железе.

Композитор подчеркнул, что медики тогда его сильно «исполосовали», но высшие силы дали шанс на продолжение жизни. Известно также, что Игорь Крутой страдает диабетом. Именно это заболевание несколько лет назад спровоцировало резкое похудение.