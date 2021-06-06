В сети интересуются происхождением шрамов у Карпович

Мирослава Карпович
вместе с Павлом Прилучным сейчас в отпуске. Молодожены отдыхают на Мальдивах
. Журналисты разузнали, что стоимость бутик-отеля, в котором они поселились – примерно 250 тысяч рублей в сутки, - информирует
Экспресс Газета.
Как звездам и положено, в инстаграме они публикуют фотоотчеты об отдыхе. Море, солнце, белоснежные пляжи. Фотографии в купальниках.Мирослава выложила в микроблог свое фото топлесс. Правда, со спины.
35-летняя актриса сидит на песке спиной к камере и смотрит в сторону океана. Тоненькая талия, худенькая спина, видны даже ребра. Хрупкая красивая женщина. Только на спине какие-то странные отметины, похожие на шрамы.
Внимательные фолловеры помнят, что ранее на спине Мирославы ничего подобного не наблюдалось. Хейтеры тут же вспомнили, что в предыдущем браке Павел имел привычку прицельно махать кулаками.
«Паша снова руки распустил?», «А откуда у Вас шрамы? Раньше не видел», - интересуются они.
Сама Карпович использовала это фото для иллюстрации своего душевного поста-воспоминания о детстве. Песня группы «Браво» «Дорога в облака» напомнила ей о школьных каникулах, эту музыку в ее семье включали, когда приезжал отец.
«Сейчас эта песня напомнила мне детские каникулы. Папу я видела редко, и когда на весь двор бабушки разливалась группа «Браво» (это бывало в июле, раз в год), это означало, что приехал папа. Значит, будет море, будем лопать кукурузу прямо в поле, арбузы, нырять прям до дна и петь песни с открытыми окнами, прыгая с колеса на колесо», написала Мирослава.
Многие поклонники заметили
, что знаменитость сильно похудела: она выглядит очень хрупкой. В комментариях к снимкам Мирославы многие попросили ее позаботиться о здоровье, ведь такая худоба может привести к серьезным проблемам.