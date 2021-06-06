В сети интересуются происхождением шрамов у Карпович

Мирослава Карпович вместе с Павлом Прилучным сейчас в отпуске. Молодожены отдыхают на Мальдивах . Журналисты разузнали, что стоимость бутик-отеля, в котором они поселились – примерно 250 тысяч рублей в сутки, - информирует Экспресс Газета.

Фото: Instagram Instagram

Как звездам и положено, в инстаграме они публикуют фотоотчеты об отдыхе. Море, солнце, белоснежные пляжи. Фотографии в купальниках.Мирослава выложила в микроблог свое фото топлесс. Правда, со спины.

35-летняя актриса сидит на песке спиной к камере и смотрит в сторону океана. Тоненькая талия, худенькая спина, видны даже ребра. Хрупкая красивая женщина. Только на спине какие-то странные отметины, похожие на шрамы.

Внимательные фолловеры помнят, что ранее на спине Мирославы ничего подобного не наблюдалось. Хейтеры тут же вспомнили, что в предыдущем браке Павел имел привычку прицельно махать кулаками.

«Паша снова руки распустил?», «А откуда у Вас шрамы? Раньше не видел», - интересуются они.

Сама Карпович использовала это фото для иллюстрации своего душевного поста-воспоминания о детстве. Песня группы «Браво» «Дорога в облака» напомнила ей о школьных каникулах, эту музыку в ее семье включали, когда приезжал отец.