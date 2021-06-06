У экс-жены Аршавина болезнь дала осложнение

Алиса Казьмина никак не выкарабкается из череды болезней.

Фото: Instagram Instagram

Тяжелое аутоиммунное заболевание буквально отравило весь ее организм. Молодую женщину еле спасли после перитонита, из-за некроза она практически лишилась носа, теряет волосы.

Очень долго не заживали пролежни на ногах, появившиеся после того, как Алиса пролежала какое-то время в коме. И вот спустя два месяца после выписки из клиники на едва залеченных ногах лопнула кожа и образовались ужасные язвы. Казьмина едва может ходить.

В инстаграме девушка выложила видеоролик из больницы. Алиса приехала на перевязку вместе с дочкой Есенией. Девочка старается, помогает медсестре лечить маму.

«Моя розочка. Ничего не боится, особенно если надо помочь маме. Уверенно едет с мамой на перевязки. Видя, что мама очень болеет, не только общее состояние, лицо, но и ноги. Проявила всю заботу и ответственно подошла к перевязке», - гордится дочерью Алиса.

Алиса пообещала дочери выздороветь, и надеется, что это у нее получится. В инстаграме она делилась с поклонниками планами на будущее. Девушка нашла врача, который после выздоровления сделает ей нос заново. Но для этого нужно восстановить здоровье.

Фолловеры поддерживают Казьмину, желают ей скорее поправиться, говорят комплименты детям.

«Нет слов, с такими детьми не болезнь, не старость не страшны! Молодец Алиса! достойных детей воспитала».