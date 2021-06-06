«Это мой крест»: Малафеев не оставит дочь без помощи

Вячеслав Малафеев рассказал в интервью шоу «Док-ток» на Первом канале, что пока не может справиться с семейными проблемами, возникшими из-за его дочери Ксении.

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Анорексия, увлечение алкоголем и наркотиками, уход из дома, воровство – взросление девушки идет очень трудно и перспективы непредсказуемы.

Год назад девушку задержали с запрещенными препаратами и заподозрили в сбыте наркотических веществ. Правда, Малофеев считает, что здесь имел место быть срежиссированный спектакль, поскольку после этого задержания ему не один раз предлагали «решить вопрос», - рассказывает СтарХит.

«Ее просто спровоцировали, чтобы с папы стрясти деньги», — поясняет он.

Тем не менее, никаких денег Вячеслав платить не стал, ибо считает, что его дочь достаточно взрослый человек, чтобы отвечать за свои поступки.

Брат Ксении, Максим, в отличие от отца, с ней перестал общаться. Дело в том, что девушка, чтобы раздобыть денег, выносила из дома вещи. И заодно обокрала и брата. Малофеев успел вернуть почти все похищенное, но Максим сестре этого поступка до сих пор не простил.

Сейчас Ксения находится в специализированной клинике на реабилитации. Бывший вратарь «Зенита» очень надеется, что врачи помогут юной девушке избавиться от зависимостей. А он, со своей стороны, никогда не оставит ее без помощи.

«Я буду всегда ей помогать, это же моя дочь. Она больна. Она психически больна. И я не могу злиться на человека, который болен. Это мой крест, мое испытание, и мы его пройдем вместе».