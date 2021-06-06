Лидер Little Big назвал россиян самыми большими русофобами

Лидер популярной группы Little Big Илья Прусикин обратился к отечественным хейтерам. В сторис инстаграма он выложил небольшой видеоролик, где резко, с использованием обсценной лексики, высказал свое мнение поводу ненависти россиян к россиянам же, в том числе к отечественным исполнителям.
Поводом для обращения к публике стали русофобские комментарии фолловеров в адрес певицы Manizha, которая представляла Россию на Евровидении, зачастую весьма оскорбительные и грязные. Илья счел своим долгом прокомментировать ситуацию
"Русские ненавидят русских. Что с вами не так, ребята? С такими соотечественниками враги не нужны. Вы гнобите девочку из-за песни», - возмутился музыкант.
Илья неприятно удивлен стремлением хейтеров видеть везде только плохое, оскорблять людей и писать, что все вокруг –«говно», а также устраивать публичную травлю.
«Говно в ваших головах. Не в песнях, а в ваших головах», - подчеркнул он.
Тех, кто считает, что лишь его мнение единственно правильное, Прусикин назвал «фашистами». Фронтмен отметил, что любое творчество имеет право на существование, а порицанию подлежат исключительно лишь плохие поступки.
В Роттердаме 22 мая закончился международный конкурс песни "Евровидение-2021". Победу на конкурсе одержала итальянская рок-группа Måneskin с песней Zitti E Buoni. Это третья победа Италии в истории музыкального состязания.
Российская певица Manizha заняла девятое место с песней Russian Woman.