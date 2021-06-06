Лидер Little Big назвал россиян самыми большими русофобами

Илья неприятно удивлен стремлением хейтеров видеть везде только плохое, оскорблять людей и писать, что все вокруг –«говно», а также устраивать публичную травлю.

Тех, кто считает, что лишь его мнение единственно правильное, Прусикин назвал «фашистами». Фронтмен отметил, что любое творчество имеет право на существование, а порицанию подлежат исключительно лишь плохие поступки.