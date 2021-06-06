«Иванушки» перессорились из-за пустяков

«Гонорары поднялись у Туриченко. Раньше он бесплатно пел, а теперь ни в какую. Я два раза его увольнял, он проявлял неуважение к старшим».
«Я в самолете к окошечку сел, прикорнул, а тут Андрей заходит и говорит: давай меняться. Я не захотел. Он такой: ничего не знаю, давай меняться, я спать хочу, я 20 лет летаю на этом месте. Я не ушел. Слово за слово, началось».
«Он не храпит, он кричит, всасывая одеяло! Он смотрит сериалы! Он спит с включенным планшетом или телевизором. «Эй, Джон, Джон, возьми пистолет, х-р-р-р-р-р». И храп. И еще он любит спать с кондиционером, просто в леднике».