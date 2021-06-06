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«Иванушки» перессорились из-за пустяков

Ирина Лебедева
6 июня 2021
Сор в избе утаить уже стало невозможно- конфликты в коллективе группы «Иванушки International» стали достоянием публики и СМИ, - информирует Экспресс Газета. Солист Кирилл Туриченко постоянно конфликтует с Григорьевым-Апполоновым.
«Иванушки» перессорились из-за пустяков
Фото: РИА НовостиРИА Новости
Причем, похоже, между мужчинами возникла взаимная неприязнь, поскольку ссоры возникают и по творческим и по бытовым вопросам и буквально из-за пустяков. Туриченко считает, что характер Андрея стал совершенно невыносимым. Григорьев-Апполонов убежден, что после выступления Кирилла на шоу «Маска», где тот прятался в костюме носорога, певча поразила «звездная болезнь».
Комментируя неприятную ситуацию, Рыжий «Иванушка» пытается отшучиваться
«Гонорары поднялись у Туриченко. Раньше он бесплатно пел, а теперь ни в какую. Я два раза его увольнял, он проявлял неуважение к старшим».
А Кирилл рубит напрямую:
«Я в самолете к окошечку сел, прикорнул, а тут Андрей заходит и говорит: давай меняться. Я не захотел. Он такой: ничего не знаю, давай меняться, я спать хочу, я 20 лет летаю на этом месте. Я не ушел. Слово за слово, началось».
По словам Кирилла, с Григорьевым-Апполоновым невозможно ехать в поезде в одном купе. Тут у него целый букет претензий.
«Он не храпит, он кричит, всасывая одеяло! Он смотрит сериалы! Он спит с включенным планшетом или телевизором. «Эй, Джон, Джон, возьми пистолет, х-р-р-р-р-р». И храп. И еще он любит спать с кондиционером, просто в леднике».
В 2019 году Григорьев-Апполонов развелся с женой Мариной Банковой. Они начали встречаться в 2002 году, в 2003-м завели сына Ивана, а в 2008-м — сына Артемия и поженились. После развода Банкова сразу вышла замуж за баскетболиста Андрея Зубкова.
Шоу-бизнес,Кирилл Туриченко,Андрей Зубков,
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