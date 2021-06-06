«Иванушки» перессорились из-за пустяков

Причем, похоже, между мужчинами возникла взаимная неприязнь, поскольку ссоры возникают и по творческим и по бытовым вопросам и буквально из-за пустяков. Туриченко считает, что характер Андрея стал совершенно невыносимым. Григорьев-Апполонов убежден, что после выступления Кирилла на шоу «Маска», где тот прятался в костюме носорога, певча поразила «звездная болезнь».