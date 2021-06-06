Ваенгу захотели судить за оскорбление чувств верующих

«Это набившая оскомину попытка использовать образ священника в качестве разменной монеты в своём творчестве. Обычно женщин с бородой показывали на уездных ярмарках, а теперь и на телевидении», — заявил заместитель председателя синодального отдела Московского патриархата по взаимоотношениям Церкви с обществом и СМИ Вахтанг Кипшидзе, которого цитирует издание «Подъем».
«Спасибо. Всем, кто понял, о чем я и зачем я — спасибо», — написала Ваенга в официальном аккаунте в социальной сети Instagram.
«Лен, это гениальное решение. Мы не видели тебя - мы слышали песню и судьбу», — написала Эвелина Блёданс. «Спасибо за исполнение, за слёзы, за человечность, без прикрас! Сильно, в самоё сердце, в самую душу!», «Это было до мурашек, спасибо», «Это была не песня, это была жизнь», «Лена, Вам удалось показать всю глубину исповедальности этой песни. Браво!» — высказываются комментаторы.