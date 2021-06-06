Ваенгу захотели судить за оскорбление чувств верующих

Что же касается самой Елены Ваенги, то она не видит в подобном образе ничего криминального. В своем микроблоге артистка обратилась к поклонникам, поблагодарив их за поддержку. По признанию артистки, далеко не все поняли ее задумку, однако она искренне благодарна тем, кто все же оценил идею.