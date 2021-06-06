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Спародировавшую монаха Елену Ваенгу хотят судить за оскорбление чувств верующих

Экспресс газета
6 июня 2021
44-летняя певица Елена Ваенга спровоцировала скандал, появившись на Первом канале в образе монаха. Черная ряса, а также накладные борода и усы — именно в таком виде шансон-исполнительница спела суперхит Михаила Круга «Золотые купала». Спорный образ Ваенги вызвал весьма противоречивую реакцию публики. Некоторые даже потребовали судить артистку за оскорбление чувств верующих. Представители РПЦ также осудили Елену Владимировну.
Ваенгу захотели судить за оскорбление чувств верующих
Фото: globallookpress.comgloballookpress.com
«Это набившая оскомину попытка использовать образ священника в качестве разменной монеты в своём творчестве. Обычно женщин с бородой показывали на уездных ярмарках, а теперь и на телевидении», — заявил заместитель председателя синодального отдела Московского патриархата по взаимоотношениям Церкви с обществом и СМИ Вахтанг Кипшидзе, которого цитирует издание «Подъем».
Что же касается самой Елены Ваенги, то она не видит в подобном образе ничего криминального. В своем микроблоге артистка обратилась к поклонникам, поблагодарив их за поддержку. По признанию артистки, далеко не все поняли ее задумку, однако она искренне благодарна тем, кто все же оценил идею.
«Спасибо. Всем, кто понял, о чем я и зачем я — спасибо», — написала Ваенга в официальном аккаунте в социальной сети Instagram.
Коллеги-знаменитости и простые пользователи Интернета поддержали Елену Владимировну.
«Лен, это гениальное решение. Мы не видели тебя - мы слышали песню и судьбу», — написала Эвелина Блёданс. «Спасибо за исполнение, за слёзы, за человечность, без прикрас! Сильно, в самоё сердце, в самую душу!», «Это было до мурашек, спасибо», «Это была не песня, это была жизнь», «Лена, Вам удалось показать всю глубину исповедальности этой песни. Браво!» — высказываются комментаторы.
Разумеется, нашлись и критики. Ваенгу даже стали сравнивать с «бородатой женщиной» Кончитой Вурст, которая несколько лет назад участвовала в «Евровидении».
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