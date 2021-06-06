«В должниках везде»: Николая Трубача выселяют из квартиры

Звезда 90-х Николай Трубач привлек внимание судебных приставов. Как оказалось, у звезды есть многомиллионные долги. Шокирующая информация прозвучала в эфире НТВ.

«На сайте судебных приставов открытая информация, что Харьковец – это настоящая фамилия певца – в должниках везде, где только можно», – заявил журналистам председатель садоводства, в котором у Трубача есть земельный участок.

На сайте судебных приставов Москвы есть информация о том, что за женой певца Еленой Виршубской числится достаточно много долгов: общая сумма задолженности превышает 9 миллионов рублей. Кроме того, есть у нее и долги по коммуналке.

Общая задолженность семьи Трубача в Москве и Санкт-Петербурге превышает 40 миллионов, рассказали в программе «Ты не поверишь!». Из-за долгов певец был вынужден съехать из трехкомнатной квартиры в центре столицы. Ожидается, что квартиру, стоимость которой составляет около 20 миллионов рублей, заберут за долги.