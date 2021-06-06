Нидерланды обвинили победителей Евровидения в плагиате

Музыканты из Нидерландов обвинили победителей Евровидения в том, что они украли их песню, написанную в 1997 году. Речь идёт о творчестве группы The Vendettas, сообщает Пятый канал.
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Участник коллектива Йорис Лиссенс заявил, что Zitti E Buoni, с которой итальянские музыканты выиграли конкурс, «нагло украдена» с его композиции. Лиссенс призвал организаторов Евровидения проверить уникальность песни итальянцев. Музыкант настаивает, что плагиатчикам не место на международном конкурсе.
«Теперь предстоит понять, плагиат ли это. Молодые люди, естественно, ещё не родились во времена нашей группы. Но участники Maneskin сами отмечали, что рок-н-ролл никогда не умирает», — отметил музыкант.