Нидерланды обвинили победителей Евровидения в плагиате

Участник коллектива Йорис Лиссенс заявил, что Zitti E Buoni, с которой итальянские музыканты выиграли конкурс, «нагло украдена» с его композиции. Лиссенс призвал организаторов Евровидения проверить уникальность песни итальянцев. Музыкант настаивает, что плагиатчикам не место на международном конкурсе.