"Фашисты": Прусикин вступился за Manizha

Фронтмен группы Little Big Илья Прусикин прокомментировал ситуацию с россиянами и их ненавистью к отечественным исполнителям, выступив в поддержку исполнительницы Manizha .

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Об сообщается на странице музыканта в Instagram. Лидер музыкального коллектива посетовал на русофобские комментарии, оставляемые певице Маниже Сангин (Manizha). Она ранее приняла участие в конкурсе "Евровидение".

"Русские ненавидят русских. Что с вами не так, ребята? С такими соотечественниками враги не нужны. Вы гнобите девочку из-за песни", - задался вопросом Прусикин.

Кроме того, музыкант считает, что соотечественники, убежденные в единственном своем правильном мнении, являются "фашистами".

"Любое творчество имеет право на существование. Порицаться должны плохие поступки, а не творчество", - добавил Прусикин.