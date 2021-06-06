"Фашисты": Прусикин вступился за Manizha

Фронтмен группы Little Big Илья Прусикин
прокомментировал ситуацию с россиянами и их ненавистью к отечественным исполнителям, выступив в поддержку исполнительницы Manizha .
Об сообщается на странице музыканта в Instagram. Лидер музыкального коллектива посетовал на русофобские комментарии, оставляемые певице Маниже Сангин (Manizha). Она ранее приняла участие в конкурсе "Евровидение".
"Русские ненавидят русских. Что с вами не так, ребята? С такими соотечественниками враги не нужны. Вы гнобите девочку из-за песни", - задался вопросом Прусикин.
Кроме того, музыкант считает, что соотечественники, убежденные в единственном своем правильном мнении, являются "фашистами".
"Любое творчество имеет право на существование. Порицаться должны плохие поступки, а не творчество", - добавил Прусикин.
Он подчеркнул, что мнение и оскорбление - это кардинально разные вещи. В Роттердаме 22 мая закончился международный конкурс песни "Евровидение-2021". Победу на конкурсе одержала итальянская рок-группа Måneskin с песней Zitti E Buoni. Это третья победа Италии в истории музыкального состязания. Российская певица заняла девятое место с песней Russian Woman.