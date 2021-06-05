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Повереннова рассказала о предательстве любимого человека

Ирина Лебедева
51 минуту назад
Когда-то Дарья Повереннова спокойно жила в стабильном браке с Александром Жигалкиным, они растили дочь Полину. Но все в одночасье рухнуло – Дарья до беспамятства влюбилась в коллегу-артиста Валерия Николаева. И, как честный человек, подала на развод.
Повереннова рассказала о предательстве любимого человека
Фото: РИА НовостиРИА Новости
При этом Николаев возлюбленную в ЗАГС не приглашал. Он предпочитал удерживать свою добычу на поводке, то давая повод для душевных мук, то осыпая ласками.
Так продолжалось целых два года. А потом Николаев завел роман с другой женщиной.
«Он написал мне: «Давай встретимся в ресторане». Я подумала: «Как это романтично » И вот за столом он мне говорит: «Даш, я должен тебе кое-что сказать. В моей жизни появилась женщина — Таня Овсиенко». Но это не был момент расставания. Он поступил достаточно жестоко по отношению ко мне. Отруби хвост сразу, чем его потихонечку пилить. Он сказал, что любит нас обеих. По логике психологов это классический ход абьюзера. Я бы назвала это даже не слабостью, а трусостью», - цитирует слова Поверенновой СтарХит.
Дарья не один год выкарабкивалась из сильнейшей депрессии. Как ни удивительно, помогла ей вернуть волю к жизни ее дочь – подросток. Жалевшая и поддерживавшая маму.
Актриса смогла вычеркнуть абьюзера из своей жизни. А несколько позднее судьба подарила ей встречу с миллионером Андреем Шароновым, который возглавляет «Сколково». Пара оформила официальный брак, Дарья счастлива.
«Я всегда иду к нему за советом. Он действительно мой коуч, обязательно скажет правильные слова. Так круто, когда у тебя есть человек, который всегда подскажет. Мне кажется, что с ним я стала лучше и образованнее. Внутри мне стало лучше на сто процентов».
Роман актрисы Дарьи Поверенновой и экс-чиновника высшего эшелона столичной власти, успешного бизнесмена, президента Московской школы управления «Сколково» и, несомненно, миллионера Андрея Шаронова завязался достаточно давно.
Шаронов был вдовцом, Повереннова разведена. У Андрея – взрослые дочь и сын, у Дарьи – дочь.
Шоу-бизнес,Андрей Шаронов,Валерий Николаев,Дарья Повереннова,StarHit,
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