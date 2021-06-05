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Лолита ужаснула поклонников сиреневым лицом

Ирина Лебедева
1 час назад
Лолита Милявская, как всегда, не делает тайны из интимных мелочей, напротив, она делает на них паблисити. В инстаграме звезда выложила очень своеобразный видеоролик. Она предложила подписчикам брать с нее пример – и научиться ухаживать за собой в дороге.
Лолита ужаснула поклонников сиреневым лицом
Фото: РИА НовостиРИА Новости
В реальности уход выглядел крайне неприглядно. Милявская, зажмурившись, наносит на лицо полужидкую сиреневую массу. Футболка, спортивные брюки певицы, а также пол-купе в сиреневых брызгах.
Потом она снимает с лица эту альгинатную лепешку – субстанция застыла, и легко отделяется от кожи. Действительно, выглядит Лолита после процедуры достаточно свежо.
Тем временем в микроблоге разгораются баталии. Некоторые фолловеры – особенно мужчины – не скрывают ужаса.
«Господи, я чуть тел не уронил!»
Женщины же вступили в спор по практическому поводу – отстирается ли заляпанная одежда.
«Увы, штаны не отстираются»
Милявская тоже подключилась.
«проглажу через салфетку, как в детстве жвачку от формы отдирали».
Опытные пишут:
«Нет! Не Отстирается !!!», «смеюсь!! Не спорьте! Проиграете! У меня не отстиралось».
В 2020 году певица официально оформила развод с пятым по счету мужем – тренером Дмитрием Ивановым. Бракоразводный процесс затянулся, так как Лолита пыталась доказать, что их союз был фиктивным.
В 2021 году Милявская сообщила, что у нее новый возлюбленный, однако она решила на этот раз обойтись без похода в ЗАГС.
Шоу-бизнес,Лолита Милявская,Дмитрий Иванов,
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