Лидер группы «Ночные Снайперы» Диана Арбенина решила больше не участвовать в премии «Муз-ТВ», сообщает Telegram-канал "Радиоточка НСН".

Пользователи неоднозначно отнеслись к шоу. В Сети было много критики в адрес организаторов, которых упрекали в том, что к музыке премия практически не имеет отношения.

Диана Арбенина в своем Instagram 6 июня назвала премию «болотцем» и раскритиковала многих награжденных исполнителей, а также ведущую Ксюшу Собчак и режиссера шоу.

Лидер группы «Ночные Снайперы» Диана Арбенина прокомментировала скандал на премии Муз-ТВ. Telegram-канал "Радиоточка НСН" приводит цитаты певицы, которые нашли поддержку у пользователей Сети.

«Вчера пела "Гавань" на премии "Муз-ТВ". Сразу оговорюсь: это мое последнее участие в подобного рода перформансах. И отнюдь не потому, что дали или не дали пресловутую тарелку. Номинации "рок" у этой премии нет вообще. Нет Шнурова и Земфиры. Нет Бутусова и Шевчука. Нет Лагутенко. Даже живчиков "Би-2" тоже нет... Рэперов в нашей стране тоже уже нет. Нет ни Басты, ни Скриптонита, ни Левана Горозии, ни ST, ни Окси (Оксимирона - прим. НСН).

Зато есть адски тупая песня про пчелку. Есть мальчик-инфантил Слава. Есть Клава, прости господи, Кока. Тонны обделенных талантом детей. Отдельный восторг у меня вызвали эпитеты "кумир миллионов" в адрес практически каждого беспомощного фрешмена, которого, ясен пень, через год смоет волна такого же ширпотреба», - сделала вывод Арбенина по поводу победителей различных номинаций «Муз-ТВ».

Определение победителя в номинации «Лучший исполнитель» вызвало самый настоящий скандал. Рэпер Алишер Моргенштерн, который прикатил на шоу в инвалидной коляске (ранее в СМИ попали его видео из больницы на фоне проблем с почками) и рассчитывал на победу, потребовал провести еще одно голосование, когда ведущий Дмитрий Нагиев объявил победителем в номинации» Александра Ревву. Нагиев попытался отшутиться. Собчак назвала Моргенштерна не совсем адекватным и рекомендовала ему сдать тест на наличие наркотиков. Она пообещала провести «сельское голосование», если результат окажется отрицательным. Ревва при этом заявил, что находится в шоке, написала Газета.ru.

Протест Моргенштерна подержали другие музыканты. А после премии Моргенштерн в Instagram раскритиковал конкурс.

Арбенина призналась, что «искренне восхищена» поступком Моргенштерна.

«Он (Моргенштерн – прим. НСН) реально порвал вас, ребята, своей выходкой в конце всего этого фарса. "Я не за тарелкой пришёл. Я за правдой пришёл," - кричал Алишер, яростно чеканя шаги по сцене. И ведь прав. В этом году вся публика страны, начиная от подростков до пенсионеров, исходила ненавистью и любовью именно в его адрес. И он был уверен, и все были уверены в том, кто заслужил номинацию "Лучший исполнитель". И когда этого очевидного исхода по какой то неведомой причине не случилось, пацан не стал хавать обиду, а трогательно, по-детски, выскочил на сцену и протестовал. Браво, малыш-Морген! И когда Тимати, Крид, Дава, Элджей вывалили на сцену, сломав сценарий, это было потрясающе. Это было великолепно. Редкий случай взрыва застоявшегося безвкусного болотца», - заявила лидер «Ночных снайперов».

Моргенштерн, кстати, на красной дорожке проигнорировал все провокационные вопросы ведущей премии «Муз-ТВ» Ксении Собчак. Как ни пыталась она вытянуть ответы из исполнителя, говоря, что ее все боятся, что Моргенштерн богатый человек и может позволить себе с ней пообщаться, музыкант только улыбался и молчал.

Диана Арбенина также сделала нелестное сравнение Собчак и Моргенштерна.

«На фоне этой живой и наглой поросли усилия Собчак быть острой и опасной оказались старомодными и пресными. Время уходит, Ксюша. Безвозвратно. И остаётся только то, что нажил к нашему преклонному среднему возрасту. И в твоём случае это вовсе не Толстой и не Пушкин, которыми ты жонглировала вчера и которые утонули в водовороте пошлости. Отнюдь не Толстой и даже не Богомолов. Это конец света. Это всего лишь конец света», - сделала вывод Арбенина.