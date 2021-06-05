В сети обсуждают возможный развод Бородиной и Курбанова

Сама телеведущая размещает посты в инстаграме, не вдаваясь в детали, но однозначно описывая сложившуюся нездоровую ситуацию.

В качество возможных причин фолловеры рассматривают возможный загул Омарова. Нечто подобное уже было несколько лет назад, когда Бородина была беременна. Вскрылась связь супруга на стороне. Дело почти что дошло до развода, но потом все же Ксения изменника простила.