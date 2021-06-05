В сети обсуждают возможный развод Бородиной и Курбанова

Пользователи интернета уверены, что семья ведущей шоу «Дом-2» на грани, а, возможно, уже и за гранью кризиса. Ксения Бородина
и Курбан Омаров
отдыхают порознь и не появляются вместе на светских мероприятиях.
Сама телеведущая размещает посты в инстаграме, не вдаваясь в детали, но однозначно описывая сложившуюся нездоровую ситуацию.
«Пишу и стираю... Не знаю пока, что вам сказать. Дайте мне время».
Судя по всему, Омаров серьезно провинился.
«Есть вещи, которые невозможно простить».
Что произошло – поклонники могут только гадать. Многие просят Ксению не предпринимать резких шагов. Все-таки семья, маленькая дочь Теона
«Верните Курбана вы любите друг друга. Хватит вредничать, Бородуля».
В качество возможных причин фолловеры рассматривают возможный загул Омарова. Нечто подобное уже было несколько лет назад, когда Бородина была беременна. Вскрылась связь супруга на стороне. Дело почти что дошло до развода, но потом все же Ксения изменника простила.
Но высказываются предположения и о том, что Курбан мог ударить супругу.
«Может он руку поднимает на неё. Она писала ранее, что не простит рукоприкладство».
Ранее телеведущая Ксения Бородина ответила
хейтерам, критикующим ее из-за высоких доходов, и призвала получающих 20 тысяч рублей в месяц россиян винить в этом себя.
Телеведущая подчеркнула, что постоянно работает, развивается и идет к намеченным еще в детстве целям.