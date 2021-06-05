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Итальянский дом Мити Фомина съедает плесень

Ирина Лебедева
1 час назад
Несколько лет назад Митя Фомин купил старинный дом в Италии, в тихом месте на окраине Тосканы. Трехсотлетнее строение потребовало капитального ремонта. Певец заплатил большие деньги, чтобы привести его в жилое состояние.
Итальянский дом Мити Фомина съедает плесень
Фото: РИА НовостиРИА Новости
В каменный остов вставили окна и двери, провели современные коммуникации. Получилось уютное жилье в тремя спальнями, гостиной, кухней, настоящим камином и колодцем во дворе, оформленное пополам с сестрой Мити, которая уже много лет живет в Италии.
Фомин очень часто ездил на свою дальнюю дачу. До тех пор, пока на мир не обрушилась пандемия коронавируса. Только недавно ему удалось вырваться за рубеж, и это при том, что у него есть вид на жительство в Италии.
Как оказалось, строение без хозяина начало быстро разрушаться. Возникли проблемы с отоплением и горячей водой, от холода и сырости разрослась плесень.
«Проблема с котлом мне уже порядком действует на нервы. Его задувало, в связи с этим в доме отключалось отопление и прекращалась подача горячей воды. К сожалению, из-за того, что я долго отсутствовал, дача отсырела, покрылась плесенью. В ближайшее время будем приступать к ремонту. Конечно, потребуются финансовые вложения. Свой дом – это всегда большие материальные расходы. Но я к этому готов», - приводит слова Фомина «Собеседник».
Певец Митя Фомин шокировал поклонников обнажёнными снимками. Артист вместе со своей собакой устроил «голую фотосессию». Провокационный контент Митя Фомин опубликовал у себя в Instagram.
Подобную выходку пользователи сети сравнили со скандальной историей Алексея Панина. Тогда в интернет просочилось видео, где актер имитирует совокупление с животным.
Шоу-бизнес,Алексей Панин,Митя Фомин,ИД "Собеседник",Италия,
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