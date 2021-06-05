Итальянский дом Мити Фомина съедает плесень

В каменный остов вставили окна и двери, провели современные коммуникации. Получилось уютное жилье в тремя спальнями, гостиной, кухней, настоящим камином и колодцем во дворе, оформленное пополам с сестрой Мити, которая уже много лет живет в Италии.

Фомин очень часто ездил на свою дальнюю дачу. До тех пор, пока на мир не обрушилась пандемия коронавируса. Только недавно ему удалось вырваться за рубеж, и это при том, что у него есть вид на жительство в Италии.