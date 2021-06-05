Итальянский дом Мити Фомина съедает плесень

Несколько лет назад Митя Фомин
купил старинный дом в Италии
, в тихом месте на окраине Тосканы. Трехсотлетнее строение потребовало капитального ремонта. Певец заплатил большие деньги, чтобы привести его в жилое состояние.
В каменный остов вставили окна и двери, провели современные коммуникации. Получилось уютное жилье в тремя спальнями, гостиной, кухней, настоящим камином и колодцем во дворе, оформленное пополам с сестрой Мити, которая уже много лет живет в Италии.
Фомин очень часто ездил на свою дальнюю дачу. До тех пор, пока на мир не обрушилась пандемия коронавируса. Только недавно ему удалось вырваться за рубеж, и это при том, что у него есть вид на жительство в Италии.
Как оказалось, строение без хозяина начало быстро разрушаться. Возникли проблемы с отоплением и горячей водой, от холода и сырости разрослась плесень.
«Проблема с котлом мне уже порядком действует на нервы. Его задувало, в связи с этим в доме отключалось отопление и прекращалась подача горячей воды. К сожалению, из-за того, что я долго отсутствовал, дача отсырела, покрылась плесенью. В ближайшее время будем приступать к ремонту. Конечно, потребуются финансовые вложения. Свой дом – это всегда большие материальные расходы. Но я к этому готов», - приводит слова Фомина «Собеседник».
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