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«Пластмассовая премия»: Соседов раскритиковал МУЗ-ТВ

Ирина Лебедева
1 час назад
В этом году церемония награждения премией «МУЗ-ТВ — 20/21. Начало света» отличилась скандалами и была основательно раскритикована зрителями. Публика была недовольна и исполнителями, которые выступали слабо, и ведущими, читающими текст по бумажке. Мероприятие превратилось в один большой скандал.
«Пластмассовая премия»: Соседов раскритиковал МУЗ-ТВ
Фото: ТАССТАСС
Сергей Соседов также считает, что процедура изжила себя и превратилась в обычную светскую тусовку, в зрителях уже не нуждающуюся, рассказывают news.ru.
«Это все пластмассовая премия. Меня она совершенно не интересует. Она совершенно не авторитетна, это просто развлекалово. Я считаю, что это деньги на ветер. Лучше бы взяли себе эти организаторы, разобрали их по своим карманам, как говорится, настроили бы себе замки», - саркастически говорит музыкальный критик.
Соседову кажется странным, что еще остались посторонние люди, которые интересуются этим шоу. Он удивлен, что там до сих пор еще есть зрители.
«Я не знаю, кого это волнует, кому это интересно. Понятия не имею. Может быть, самим участникам. Но это просто тусовка. Ноль престижа, ноль авторитета, ноль полный».
Современный кинематограф разлагается, а плохое кино снимают, чтобы «отмыть деньги». Об этом заявил музыкальный критик и шоумен Сергей Соседов. Речь идет как о России, так и Голливуде, отмечает он.
Соседов также сделал акцент на том, что съемка фильмов стала «непрофессиональной и позорной». Как заявил шоумен, зрители привыкли смотреть то, что им показывают, и слушать то, что им предлагают.
Шоу-бизнес,Сергей Соседов,
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